Waidring – In den Augen der Gemeinderäte hat die Gemeinde Waidring etwas, das den Ort von anderen abhebt: „Von den wenigen Glockengießern in Tirol sind gleich zwei davon in Waidring ansässig. Außerdem haben wir ein außergewöhnlich großes Kirchengeläut und den Holzdom des Waidringers Josef Hauser“, sagt Andreas Kals, Mitglied einer Arbeitsgruppe, die aus Waidring genau aus diesem Grund ein „Glockendorf“ machen möchte.

Das Thema beschäftigt den Gemeinderat schon seit Jahren, doch in der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden nun die Weichen für das Projekt gestellt, in dem über die Mitfinanzierung abgestimmt wurde.

Insgesamt betragen die Gesamtkosten 140.000 Euro, wovon 70.000 der Leader-Verein übernehmen soll. „Die Fördermittel wurden bereits beschlossen“, teilte Bürgermeister Georg Hochfilzer in der Sitzung mit. Die restlichen 70.000 sollen sich die Gemeinde und der TVB zu je 35.000 Euro aufteilen. „Es gab schon Gespräche mit dem TVB, der die Sache grundsätzlich positiv sieht“, so Hochfilzer. Gegenüber der TT erklärt TVB-Geschäftsführer Armin Kuen, dass man bei der nächsten Aufsichtsratssitzung am 20. März über die Mitfinanzierung entscheiden möchte.

Mit den 35.000 Euro ist es für die Gemeinde aber noch nicht getan. Bürgermeister Hochfilzer rechnet in den ersten drei Jahren mit einem Abgang von je 9500 Euro, die von der Gemeinde aufgefangen werden sollen. Der Gemeinderat sprach sich einstimmig für den Fahrplan des Bürgermeisters aus.

Ein Konzept für das „Glockendorf“ steht schon bereit. Demnach soll es im Biatron eine Ausstellung geben, ebenso ist ein Glockenerlebnisweg vom Veranstaltungsort Biatron bis zur Dorfmitte geplant, auf dem verschiedene Stationen das Thema Glocken aufgreifen. „Und es soll ein Schaugießen bei den Glockengießern im Ort angeboten werden“, erläutert Kals. Für ihn hat das Projekt vor allem ein Ziel: mehr Besucher in die Gemeinde zu bringen. „Das Thema Glocken eignet sich sowohl für die Vorweihnachtszeit als auch für die Zeit um Ostern, also können wir die Saison sowohl nach vorne als auch nach hinten verlängern. Wir denken, dass wir mit dem Projekt vor allem Busreisende ansprechen können“, sagt Kals. (miho)