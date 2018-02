Matrei a. Br. — In einem lebendigen Gottesdienst hat Bischof Hermann Glettler gestern den neu gestalteten Altar in der Kapelle des Bildungshauses St. Michael in Matrei geweiht. Als Konzelebranten feierten Generalvikar Propst Florian Huber und der Dekan von Matrei am Brenner, Augustin Ortner, mit. Viele Gäste, darunter die Architekten, ein Großteil der Diözesanleitung sowie die Bürgermeister von Pfons, Matrei und Mühlbachl, folgten der Einladung von Leiterin Barbara Haas. Der erste Schritt der in mehreren Phasen geplanten Einweihungsfeierlichkeiten zur Neueröffnung des Hauses solle mit der Mitte des Hauses beginnen, so der Bischof. Er dankte allen, die in den vergangenen 14 Monaten mit großem Engagement bei Abriss und Neubau tätig waren. (TT)