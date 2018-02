Von Alexandra Plank

Innsbruck – Und was machen Sie beruflich?, ist man versucht, den 30-jährigen Manuel Oberdanner aus Grinzens zu fragen, der in einer Vielzahl von Vereinen aktiv ist. Der begeisterte Feuerwehrmann, Musikant, Goaßlschnöller, Wintersportler, Mitglied der Landjugend und Ersatzgemeinderat arbeitet als Hochbautechniker. Ob sich da noch ein Privatleben ausgeht? Seine Freundin sei auch sehr aktiv und habe ihn ja so kennen gelernt, sagt er lachend. Was seine Motivation als Vereinsmulti ist, steht unten.

Die Vereins- und die Freiwilligenarbeit nimmt in Tirol und vor allem in den Gemeinden eine zentrale Rolle ein. Seitens des Landes wird darauf hingewiesen, dass es keine gesonderten Auswertungen für das Bundesland Tirol in Sachen Ehrenamt gibt. Man gehe aber davon aus, dass sich beinahe jeder zweite Tiroler, jede zweite Tirolerin ehrenamtlich engagiert. Es gibt 8500 Vereine und Organisationen, in denen sich Freiwillige in Tirol engagieren können. 48.000 Personen sind in Blaulichtorganisationen aktiv. Seit 2015 besteht die Freiwilligenpartnerschaft Tirol. In zehn Zentren wurden landesweit binnen drei Jahren über 2000 Freiwillige neu vermittelt. Im Rahmen des Ehrenamtes wurden 60 Projekte angeboten. Dabei konnten vor allem junge Menschen angesprochen werden, 2015 waren es knapp über 200 unter 30-Jährige, 2016 bereits über 350.

Es sind die Jungen, die das Ehrenamt neu definieren, weiß Martin Lesk­y vom Freiwilligenzentrum Tirol Mitte. „Die Anzahl der Studenten, die ehrenamtlich arbeiten, hat stark zugenommen. Ehrenamt kommt bei Bewerbungen gut an, es zeugt davon, dass man über soziale Kompetenz und Engagement verfügt.“ Allerdings binden sich die Jungen nicht mehr langfristig. „Man engagiert sich für ein Projekt, schaut, dass man da möglichst viel umsetzen kann, und zieht weiter“, so Lesky. Tirols Landesschützenkommandant Fritz Tiefenthaler erklärt, die Mitgliederzahl im Traditionsverein habe sich auf einem hohen Niveau eingependelt. „Wir tun uns schwer, die Jugendlichen zu erreichen, zu uns kommen die Mitglieder zwischen 20 und 30 Jahren. Zum einen gibt es viel weniger Jugendliche, daher werden die von allen Vereinen und Organisationen umworben, zum anderen sind die Konkurrenzangebote noch vielfältiger geworden.“

Ein Rückgang des Engagements ist bei jenen Menschen zu bemerken, die voll im Erwerbsleben stehen, sagt Lesky. Seitens der Freiwilligenzentren hat man daher einen Schwerpunkt auf Menschen ab 55 Jahren gelegt, die man verstärkt gewinnen will. Wie berichtet, denkt auch die Feuerwehr in Tirol darüber nach, die Altersgrenze für Einsätze, die derzeit bei 65 Jahren liegt, anzuheben. Landesfeuerwehrkommandant Peter Hölzl präzisiert, dass dafür eine Anpassung des Unfallschutzes bei Übungen notwendig werde. Gesundheitstests seien indes nicht angedacht. Doch auch reifere Semester sind heute nicht mehr so leicht zu gewinnen. Männer und Frauen stehen länger im Erwerbsleben, viele übernehmen auch Betreuungsaufgaben für die Enkel, weil beide Eltern berufstätig sind. „Auch Pensionisten wollen sich heute nicht mehr so fix binden wie früher“, weiß Lesky. Das Ehrenamt ist zeitintensiv. Die Mehrzahl der Freiwilligen sind bis zu 30 Tage im Jahr im Einsatz.

Immer wieder wird die Frage aufgeworfen, was die Freiwilligenarbeit den Staat kosten würde. Laut Anton Hörting, Leiter der Abteilung für Freiwilligenpolitik im Sozialministerium, greift diese Fragestellung zu kurz. „Freiwilligenarbeit hat auch für den Freiwilligen einen Mehrwert. Viele Leute sagen uns, sie würden das für Geld nicht machen.“ Die Zahl der Stunden, die pro Woche in Österreich ehrenamtlich oder freiwillig geleistet werden, ist beachtlich: 18 Millionen. „Es gibt Studien, die das freiwillige Engagement monetär bewerten und die beispielsweise den Wert der Freiwilligentätigkeit mit bis zu zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts beziffern“, so Hörting. Er ist aber gegen generelle Entschädigungen für Freiwilligenarbeit. „Wenn wir beginnen, einen geringen Stundenlohn zu zahlen, ist das keine Freiwilligenarbeit mehr, sondern schlicht Lohndumping.“