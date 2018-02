Von Christoph Blassnig

Lienz – Rückschau und Ausblick hielt die Bergrettung Lienz in der Jahreshauptversammlung. Bei Wahlen wurden die Verantwortlichen um Obmann Thomas Zimmermann für eine dreijährige Amtszeit bestätigt. Christof Ortner, einer der Einsatzleiter, zieht sich zurück.

Beispielhaft für die 43 Einsätze des vergangenen Jahres schildert der scheidende Einsatzleiter drei: Anfang September war die medizinische Versorgung eines internistischen Notfallpatienten auf der Wangenitzseehütte, also auf Kärntner Gebiet, notwendig. Eine Herausforderung ist in solchen Fällen die Kommunikation mit beiden Landesleitstellen, wie Ortner berichtet.

Am Vortag des Dolomitenmann-Extrembewerbes stürzte ein Paragleiter bei seinem Trainingsflug im Hallebachtal ab. Die Retter waren gerade beim Sichern des „Beat the Gogg“-Berglaufbewerbes am Goggsteig, als sie dieser Notruf erreichte – also gut zwei Stunden Aufstieg vom Einsatzort entfernt. Beide Osttiroler Rettungshubschrauber dienten gerade in anderen Notfällen. So halfen die Flugretter aus Zell am See aus und bargen den Paragleiter.

Nur einen Tag später war ein Kletterer mit schweren Kopfverletzungen aus dem Steig Dopamin in der Galitzenklamm zu bergen. Beim darauf folgenden Aufstieg der Retter war weitere Hilfe erforderlich. Zehn Mann wurden nachalarmiert.

„Die Galitzenklamm auf Amlacher Gemeindegebiet hat sich zum echten Hotspot entwickelt“, stellt Christof Ortner fest. TVB-Vertreter Werner Frömel bestätigt dies: „Wir sind uns dieser Problematik bewusst und arbeiten mit den Bergrettern an einer Lösung“, sagte Frömel. Gleich ein Drittel der Einsätze der Bergrettung Lienz fallen in der Galitzenklamm an. Vier Fünftel aller Rettungsmaßnahmen kommen Touristen zugute.

Trotz der immer umfangreicher werdenden Anforderungen und der zeitlich aufwändigen Übungen und Einsätze haben die Nothelfer keine Nachwuchssorgen. „Wir zählen zwei Anwärter mit bestandener Anwärterprüfung, einer davon ist Mediziner“, berichtete Thomas Zimmermann. Weitere elf Personen stehen als Anwärter noch vor der Prüfung, unter ihnen ein weiterer Arzt. Notarzt Josef Burger steht weiterhin sechs Bergrettungsärzten vor.

Mit einem Jahresbudget von knapp 70.000 Euro haben die Lienzer Bergretter im letzen Jahr erneut einen kleinen Überschuss erwirtschaften können. Nicht enthalten sind die Ausgaben für den neuen Stützpunkt in der Pfister, welche über den Förderverein abgewickelt und von der Stadt Lienz, den weiteren fünfzehn Mitgliedsgemeinden, dem Land Tirol und aus Spenden finanziert werden. Eine Bausteinaktion dafür ist noch in Planung.

„Wir rechnen mit der Fertigstellung unseres neuen Zentrums im Spätsommer oder Herbst“, sagt Zimmermann.