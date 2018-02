Von Matthias Reichle

Prutz – „Wir wünschen uns ein gemütliches Café am Dorfplatz“, „einen Ort, wo sich junge Leute am Abend treffen können“, „leistbares Wohnen für junge Familien“, „bessere Busverbindungen in der Früh und am Abend“ – die Ideen sprudelten geradeso aus den Prutzer Teilnehmern des Bürgerbeteiligungsprozesses heraus. Zuvor hatten die beiden Mediatoren Ursula Faix und Georg Mahnke die Frage gestellt, wie Prutz noch lebenswerter werden könnte. Es sollen Ideen gesammelt werden, „wie sich der Ort in den nächsten fünf Jahren weiterentwickeln soll“, erklärten beide.

Stühle wurden gerückt, in Kleingruppen ließen die Teilnehmer die Köpfe rauchen.

Es war der Auftakt für einen Prozess, der Prutz über mehrere Monate begleiten wird. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde eine Bürgerbeteiligung mit dem Titel „Platz da!“ ins Leben gerufen. Der Agenda-21-Prozess wird vom Land gefördert. Zur Eröffnung waren nun über hundert Personen erschienen.

Ging es doch darum, wie der öffentliche Raum in Prutz gestaltet werden könnte. Wichtiges Thema war freilich der Verkehr: So wurde ein Fahrverbot für Lkw und Motorräder durch den Ort ebenso vorgeschlagen wie eine Geschwindigkeitsbegrenzung oder eine Aufwertung der Fußgänger.

Jede Gruppe war frei, ihre Vorstellungen einzubringen. Es entstand ein buntes Sammelsurium, in dem die Idee für einen Bauernmarkt ebenso Platz fand wie Public Viewing am Pavillon, eine E-Bike-Ladestation oder ein öffentliches WC. Es wurde aber auch der Wunsch geäußert, man möge mehr Bausubstanz erhalten. Für Erheiterung sorgte die Idee, im neuen Dorfcafé Paulanerbier auszuschenken.

Ein Regenschutz für die Freilichtbühne war der Wunsch von Theaterverbands-Obmann Franz Buchhammer.

Begeistert von der regen Teilnahme war Bürgermeister Heinz Kofler: „Es freut mich, dass man nicht nur noch sumpert, sondern auch anpacken möchte.“ Gäbe es Platz für mehr Gemeinderäte, er würde sie sofort alle wählen, erklärte er. Und sprach dann auch die Schwerpunkte des Prozesses an: die Neugestaltung des Dorfplatzes, eine Verkehrslösung für den Ortsteil Kabisreith und einen Jugendplatz. Zentrales Problem ist die Verkehrsentwicklung im Ort, der die Gemeinde mit einer so genannten Begegnungszone Herr werden will. Es ist die Erste dieser Art auf einer Landesstraße.

Wie die beiden Mediatoren betonten, ist es mit der Ideensammlung nicht vorbei. Nächster großer Termin ist eine Planungswerkstatt am 15. April, zu der die Bevölkerung eingeladen ist. Danach soll in Kleingruppen weitergearbeitet werden.