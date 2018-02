Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – In der so genannten Speisekammer in Schwaz herrscht geschäftiges Treiben. Haferflocken werden in Papiersackerln gefüllt, frischer Käse im Kühlschrank verstaut, Regale gefüllt. Eine Kundin fragt, ob die Milch vom feschen Jungbauern schon da ist. Dann läutet das Handy: Ein Landwirt kommt in fünf Minuten mit seinen Produkten vorbei. Von Karotten, Salat bis hin zu Gurken oder Paprika – die gelieferten Boxen sind voller bunter Lebensmittel. Lebensmittel aus der Region, aus der Nachbarschaft. Genau darum geht es bei der Schwazer Speisekammer.

„Es ist ein Verein, kein Geschäft“, stellt Vereinsgründerin Michaela Brötz klar. Ziel des Vereins ist es, eine regionale und faire Lebensmittelversorgung und -produktion zu fördern. Die Mitglieder können online wie in einem Geschäft die Produkte durchklicken und ihre Bestellung aufgeben. Freitags liefern die Vereinspartner ihre Produkte in die Speisekammer am Pfundplatz. Dort können die Mitglieder dann ihre Bestellungen abholen. Bezahlt wird online.

Mitglied werden kann jeder. Liefern aber nicht. Denn für Brötz gibt es klare Kriterien, welche regionalen Anbieter in Frage kommen. „Wir wollen kleine Partner mit einem Hof mit viel Herz“, sagt die Schwazerin. Wichtig sei auch, dass der Großteil der Bauern in einem Umkreis von etwa 25 Kilometern liegt. „Das ist quasi meine Radldistanz. Es geht mir darum, dass der Transportweg nicht zu weit ist“, sagt Brötz. „Ausreißer“ gebe es aber trotzdem. „Das Mehl beziehen wir aus einer Biomühle in Haiming. Das ist zwar etwas weiter weg, aber da kommt eben der Miteinander-Gedanke ins Spiel. Es bestellt ja nicht einer ein paar Gramm, sondern alle gemeinsam“, sagt Brötz.

Das Gemeinsame kommt aber nicht nur beim Bestellen zum Tragen. Der Verein möchte auch Hoftage bei den Bauern, Vorträge zu den Produkten oder Kochkurse organisieren. Zudem sind monatliche Treffen geplant, bei denen man sich austauscht und die Mitglieder sagen können, welche Produkte und auch welche Qualität sie wollen. „Mittlerweile kann jeder asiatisch kochen. Aber was man mit heimischen Pastinaken macht, weiß fast keiner“, sagt Brötz. Sie will weg von den großen Supermärkten und hin zu den heimischen Nahversorgern. Dass das funktioniert, hat sie bereits mit einem ähnlichen Verein in Vomperbach gezeigt.

Vorteile gibt es aber nicht nur für die einkaufenden Mitglieder. „Durch die Speisekammer haben auch Nebenerwerbsbauern neue Perspektiven“, sagt die Schwazerin. Faire Preise, kurze Lieferwege, der Verkauf von „nicht marktkonformen“ Lebensmitteln aus der Region und die Erhaltung der bäuerlichen Strukturen seien nur ein paar Vorteile. Die Produktpalette reicht von Mehl, Milch, Eiern, Fleisch, Käse, Wurst bis hin zu Obst oder Gemüse. Besonders sei auch, dass die Produkte plastikfrei sind und entweder in Papier, Glas oder Karton verpackt werden.

Laut Brötz sei es vor allem schön, dass es im Zentrum von Schwaz wieder einen Lebensmittelumschlagsplatz gebe. Mit der Idee dafür sei die Stadtgemeinde auf sie zugekommen. Heute Dienstag ab 19 Uhr findet ein Infoabend in der Speisekammer für alle Interessierten statt. Die ersten Probebestellungen sind bereits angelaufen. Die offizielle Eröffnung erfolgt am Donnerstag.