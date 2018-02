Von Deborah Darnhofer

Innsbruck – Tirol hat am Sonntag gewählt, und zwar nicht nur den neuen Landtag, sondern auch die Nummer des nächstbesten Lieferdienstes. Denn das Geschäft mit der Bequemlichkeit ist derzeit ein Renner – und das unabhängig von Wahlen und kalten Wintertagen. Sonntags zwischen 17 und 19 Uhr laufen Hörer und Boten heiß, dann wird laut dem Online-Lieferdienst „Mjam“ nämlich am meisten bestellt.

„Unsere Zahlen belegen: In Tirol wird immer öfter online Essen bestellt. Hier zeichnet sich ein besonderer Trend ab: Hinter italienischen Speisen wie Pizza und Pasta folgen gleich vegetarische Gerichte“, beschreibt Geschäftsführer Michael Hagenau die Situation. Insgesamt werden in Österreich neben Pizza jedoch meist Burger geordert.

Um welche Speise es sich letztlich auch handelt, von Kartons und Plastikpackungen mit im besten Fall heißem Inhalt können die hungrigen Besteller scheinbar nicht genug bekommen. Den großen Lieferdiensten, die österreichweit agieren, werden Zuwächse beim Umsatz und den Bestellungen im hohen zweistelligen Prozentbereich nachgesagt. Gerade in den Städten ist das Geschäft hart umkämpft. Doch auch am Land etablieren sich allmählich die Essenszusteller.

So sind auf der „Mjam“-Plattform, die es seit zehn Jahren in Österreich gibt, mittlerweile insgesamt rund 1600 Restaurants in über 160 Städten vertreten. In Tirol werden 83 Städte und Gemeinden von den unterschiedlichsten Gastronomiebetrieben beliefert. Gerade wurde in Kufstein, Wörgl und Wattens das Angebot „massiv erweitert“.

„In Zukunft wird generell immer mehr bestellt werden, weil das Angebot immer besser wird. Ich gehe davon aus, dass der Online-Bestellmarkt in Österreich mit 20 bis 40 Prozent weiterwächst“, erklärt Artur Schreiber, „Mjam“-Verkaufsleiter.

Die Plattform fungiert, wie etwa der große Konkurrent „Lieferservice“, als Vermittler. Mittels Internetseiten und Handyprogrammen können das favorisierte Restaurant und die Speisen ausgewählt werden. Die Gasthäuser liefern selbst. Bezahlt wird entweder über Online-Überweisung oder bar vor Ort. Durchschnittlich würden die Tiroler 20 Euro pro Bestellung ausgeben. „Mjam“ erhält zwischen acht und zwölf Prozent vom Bestellbetrag. Das ist in der Branche üblich.

Die Lieferdienste sind für Alois Rainer, Wirt und Obmann der Sparte Gastronomie in der Tiroler Wirtschaftskammer, eine „Zeiterscheinung“. Als eine Konkurrenz zu den alteingesessenen Wirtshäusern und Restaurants sieht er das Angebot nicht.

Nach wie vor sei es schwierig, „qualitätsvoll zu liefern“. Der Weg ist für Rainer das Problem: von der Küche in die Warmhaltebox, ins Auto und schließlich in die Wohnung des Kunden. Der große Pluspunkt der Restaurants sei die „À-la-minute-Zubereitung“. „Im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, dass sicher noch einige Restaurants, die Gerichte liefern, dazukommen werden. Aber dies wird bestimmt nicht überhandnehmen“, sagt Rainer. Der Lieferdienst stellt für ihn ein Zusatzangebot dar.

Potenzial gebe es vor allem in der Stadt. Doch „Pizzerien, China- und Thailokale oder Dönerläden liefern ja ohnehin auch schon am Land“, muss Rainer eingestehen. Sein Gasthof Post in Strass im Zillertal liefert selbst Essen aus, jedoch für jene Menschen, die es alleine nicht mehr ins Gasthaus schaffen. „Wir arbeiten mit dem örtlichen Sozialverein zusammen, der unser Essen direkt zu den älteren oder gehandicapten Menschen bringt.“ Das Essen auf Rädern kann auch so verstanden und genützt werden.

Lieferdienste wiederum richten sich vor allem an jüngere Menschen, denen kochen oder essen gehen zu mühsam geworden ist. Rund ein Viertel der Tiroler Bevölkerung sei laut „Mjam“ „zu bequem zum Kochen. Weitere Gründe, warum Lieferdienste immer beliebter werden, sind die Lust auf spezielle Gerichte, die zu Hause nicht nachgekocht werden können, oder der leere Kühlschrank.“

Bis der knurrende Magen von den Lieferdiensten gefüllt wird, dauert es in Tirol jedoch durchschnittlich 45 Minuten. Letztlich also alles eine Frage der Zeit und (Aus-)Wahl.