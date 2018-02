Schwendau – Etwa 2000 Personen soll die Möslbahn ab Dezember 2018 pro Stunde ins Herz des Skigebiets am Penken transportieren. Am 22. Februar wurde bei der Bauverhandlung in Mayrhofen nun der rechtskräftige Baubescheid für die neue Zubringerbahn erteilt.

„Die Rodungsarbeiten am Hochschwendberg sind bereits in vollem Gange. Sobald es die Wetterverhältnisse zulassen, werden die Bauarbeiten an der künftigen Talstation aufgenommen“, informiert Bergbahnchef Josef Reiter. Die 10er-Einseil­umlaufbahn verbindet ab Dezember 2018 den Ortsteil Mösl am Hochschwendberg mit dem Skigebiet Penken. 18 Mio. Euro werden die Mayrhofner Bergbahnen für den Bau der neuen Bahn mit Berg-, Mittel- und Talstation mit Parkhaus sowie Lagerräumen investieren. Weitere 2,7 Mio. Euro fließen in neue Pistenflächen. Auf sechs Hektar erwarten die Ski- und Snowboardfans dann zusätzliche 1,2 Pistenkilometer. (TT)