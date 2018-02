Von Miriam Hotter

Kirchberg – Als Karin Hetzenauer in ihre Wohnung in Kirchberg bittet, wird sofort klar: Hier lebt eine Kerzen-Liebhaberin. „Ich besitze mittlerweile genau 4992 Stück“, erklärt die 57-Jährige stolz. Viele ihrer kleinen Kunstwerke aus Wachs sind verpackt im Keller verstaut oder haben einen Platz in den zahlreichen Glasvitrinen in der Wohnung gefunden. Andere verschönern auf Holztruhen oder in Regalen den Flur, die Küche, das Wohnzimmer und das Schlafzimmer.

Begonnen hat die große Sammelleidenschaft mit einer Kerze in Birnenform. „Die habe ich 1985 von einer Freundin geschenkt bekommen“, erinnert sich Hetzen­auer. Zu diesem Zeitpunkt hat die Sammlerin buchstäblich Feuer gefangen und alle Kerzen zusammengetragen, die sie in die Finger kriegen konnte. Neben ganz gewöhnlichen Kerzen darf die Kirchbergerin aber auch viele besondere Exemplare ihr Eigen nennen. „Zum Beispiel habe ich ein Tee-Service, eine Moscheenanlage oder ein Brathendl“, nennt Hetzenauer einige Beispiele. Die kleinsten Kerzen in Tierform sind gerade einmal einen Zentimeter groß. Ein Weihnachtsmann, der zur Anschaffungszeit 4000 Schilling gekostet habe, misst hingegen stolze 50 Zentimeter. „Er hat einen pinken Mantel, der Mantelrand und die Hutkrempe sind golden.“

Dass die Kirchbergerin das Aussehen ihrer Kerzen kennt, ist in ihrem Fall nicht selbstverständlich. Denn die Kirchbergerin ist blind. „Als Baby wurde ich zuckerkrank. Mit 18 Jahren erblindete ich zuerst auf der linken Seite, ein Jahr später auf der rechten.“ Ein Schicksal, das sie anfangs nur schwer annehmen konnte. „Aber ich lebte zu gern, um aufzugeben. Ich wollte es mir und anderen beweisen, dass ich auch als blinde Frau ein gutes Leben haben kann“, erzählt Hetzenauer, die nach ihrer Erblindung nicht nur auf das Skifahren verzichtete, sondern auch eine Ausbildung zur Heilmasseurin absolvierte.

Und sie kann trotz allem die Schönheit der Dinge sehen, auch wenn nicht im herkömmlichen Sinn. „Wenn ich eine Kerze in der Hand halte, ertaste ich ihre Form. Meistens weiß ich auch sofort, was die Kerze darstellt. Jemand aus meinem Freundeskreis erklärt mir dann genau, wie sie aussieht. Da ich am Anfang meines Lebens noch nicht blind war, kenne ich alle Farben und Formen“, erklärt Hetzenauer.

Viele Kerzen bekommt sie von Freunden und Bekannten geschenkt. Aber auch sie selbst schafft sich immer wieder neue an. „Da ich nichts Süßes essen darf, sind Kerzen irgendwie ein Ersatz dafür geworden. Andere belohnen sich mit Pralinen, ich tue das mit einer neuen Kerze.“

Ein Lieblingsstück habe sie nicht. „Alle Kerzen haben eine Bedeutung für mich“, sagt Hetzenauer. Jeden Tag zündet die Sammlerin eine ihrer kleinen Wachsfiguren an. „Ich kann sie zwar nicht sehen, aber spüren. Eine brennende Kerze schafft eine ganz besondere Atmosphäre.“ Und das reicht ihr.