Die rund 20 Bewohner der Wohnanlage „Am Tasen" am westlichen Ortsende von Tarrenz sind zurzeit in Aufruhr: Vor ihrer Nase soll eine SB-Fahrzeugwaschanlage entstehen. Der Tarrenzer Unternehmer Armin Doblander hatte das Grundstück inklusive Leitz-Haus erworben.

„Ich bin Unternehmer und muss mir überlegen, wie ich das Grundstück gewerblich am besten nutzen kann", sagte Doblander kürzlich bei einem Info-Abend im Gemeindehaus, an dem das Projekt den angrenzenden Bewohnern im Detail vorgestellt wurde. Geladen hatte „Vermittler" BM Rudolf Köll. Denn die Emotionen gingen ab dem Zeitpunkt hoch, an dem das Vorhaben bekannt wurde. „Wir fürchten, dass es mit der Ruhe vorbei ist", sorgt sich Rudolf Kastner, der Sprecher der Bewohner, „wir akzeptieren nicht, dass wir den Lärm der zufahrenden Autos bis spät in die Nacht zu tragen haben."

Auf eine rechtliche Argumentation können sich die Kritiker allerdings nicht stützen, denn der Standort ist Mischgebiet, in dem Betriebsansiedelungen erlaubt sind. Geplant ist eine so genannte Lanzenwaschanlage für zwei Fahrzeuge gleichzeitig. Während der Woche soll die Anlage von 6 bis 22 Uhr in Betrieb sein, am Wochenende sollen die Öffnungszeiten eingeschränkt werden. „Die Lärmbelästigung haben wir dann sogar am Sonntag", regte sich Kastner auf. Doblander versuchte zu beruhigen: „Gerade deswegen wird die gesamte Anlage mit einem dämmenden Material komplett eingehaust. Wir haben Messungen durchgeführt, für euch wird es keine Lärmbelästigung geben. Der Pegel ist deutlich niedriger als die 68 Dezibel, die von der Straße kommen." Dies allerdings wollen die Anrainer nicht recht glauben. Doblander versicherte, das Projekt möglichst im Konsens zu realisieren, die Genehmigung sei bereits zugesagt. Kastner: „Wir werden alle Möglichkeiten ausschöpfen." (huda)