Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Eine brutale Massenschlägerei Ende Mai 2017 sowie eine blutige Messerstecherei im Oktober. Beide Fälle am helllichten Tag in der Innsbrucker Klinik, jedes Mal vor den Augen von Personal, Patienten und Besuchern.

Nach dem Vorfall im Herbst wollten die Verantwortlichen der Tirol Kliniken nicht zur Tagesordnung übergehen und haben ihr Sicherheitskonzept einer Überprüfung unterzogen. Denn nicht nur Patienten untereinander sind in den vergangenen Monaten immer wieder heftig aneinandergeraten, auch das Personal ist regelmäßig aggressiven Menschen ausgesetzt. Es gehe weniger um die Anzahl der Übergriffe, die zugenommen habe, als vielmehr um die Intensität der Attacken, hieß es seitens der Tirol Kliniken. Damals kündigte man an, auf Panzerglasscheiben, Metalldetektoren und Einlasskontrollen verzichten zu wollen, dafür aber anderweitig nachzuschärfen. Mittlerweile sind die ersten Maßnahmen umgesetzt.

Ab Ende der Woche können die Türen zu den Behandlungszonen am Klinik-Gelände nur noch vom Personal mittels Mitarbeiterausweis geöffnet werden. Unternehmensfremde sind damit auf autorisierte Begleitung angewiesen. Auch bei den Alarmknöpfen habe man nachgerüstet, sagt Tirol-Kliniken-Sprecher Johannes Schwamberger. Ebenfalls ausgebaut wurde die Videoüberwachung in der Klinik. Der Sicherheitsdienst wurde stundenmäßig so weit aufgestockt, dass nun eine zusätzliche 24-Stunden-Kraft im Einsatz sein kann.

Kernstück des überarbeiteten Konzepts ist aber eine spezielle Schulung durch ein externes Institut, die 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis Ende März abschließen werden. Als Experten im Bereich der Aggressionsbewältigung und Konfliktlösung sollen sie in ihren Abteilungen das Wissen an die Kollegenschaft weitergeben. „Ziel ist es, kritische Situationen rechtzeitig zu erkennen und früh genug gegenzusteuern“, erklärt Stephanie Federspiel, Assistentin der Geschäftsführung.

Ebenfalls eingebunden werden sollen die 26 Mitarbeiter des externen Sicherheitsdienstes, die in Hall und Innsbruck das Personal in heiklen Situationen unterstützen. Diese Stamm-Mannschaft ist zwar entsprechend für den sensiblen Einsatz im Krankenhausbetrieb geschult, dennoch kam es unlängst zu einem Vorfall, „der absolut inakzeptabel ist“, wie Klinik-Sprecher Schwamberger betont. Der Mann war gemeinsam mit zwei Kollegen zu einem Patiententransport gerufen worden. Der Patient – 120 Kilo schwer, unter Drogen-, Alkohol- und Medikamenteneinfluss und äußerst aggressiv – habe sich mit Leibeskräften gegen seine Überstellung auf die Psychiatrie gewehrt und dabei lautstark angekündigt, aktive und ehemalige Ärzte umbringen zu wollen. Als der Mann dann mit dem Fuß in Richtung der anwesenden Ärztin trat, sei es bei einem Sicherheitsmitarbeiter zur Kurzschlussreaktion gekommen und er habe dem Patienten mit der Faust einen Schlag auf die Stirn versetzt.

Zwar sei der Patient dadurch nicht verletzt worden und habe sich sogar am nächsten Tag noch für sein rabiates Verhalten entschuldigt, der Sicherheitsmann wurde aber umgehend von seinem Posten abgezogen und wird nie wieder in der Klinik einen Dienst verrichten.