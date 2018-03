Lienz – Wer etwas verdienen will, muss etwas verkaufen. Und damit alles bestens läuft, empfiehlt sich ein gutes Angebot unter einem aussagekräftigen Namen, wohl präsentiert in einladen­d gestalteten Geschäftsräumen. Der Gewerbeschein darf nicht vergessen werden. Einkauf im Großhandel, Preiskalkulation, Werbung und Öffentlichkeitsarbei­t, und ganz wichtig: ein gewinnende­s Auftreten und Spaß bei der Arbeit. Dann kommt auch der Erfolg – das alles haben Osttiroler Pflichtschüler in den letzten Wochen im Unterricht gelernt und bei einem Abschlussmarkt in der Wirtschaftskammer in Lienz an ihren Verkaufsständen vorgezeigt.

„Die Freude, der Spaß und die Ursprünglichkeit, mit der die Kinder an die Sache herangehen, zeigt mir, dass wir um den Wirtschaftsstandort keine Sorge haben müssen“, befand WK-Obmann Michael Aichner am Ende der Veranstaltung. Es dürfte auch keiner der Schüler leer ausgegangen sein – am Schluss hatte jede Kleingruppe ein Foto mit dem Obmann auf der Habenseite, jedes Mitglied eine Medaille um den Hals und dazu eine gute Portion Stolz in den Augen.

Dritte und vierte Klassen aus den Volksschulen in Kals, Lavant, Nikolsdorf, Thal und Tristach und die erste Klasse der Neuen Mittelschule Matrei haben dieses Jahr teilgenommen. „Alle zwei Jahre entdecken Kinder in der Veranstaltung KIWI Wirtschaft“, erklärte Aichner. Er wünsche sich sehr, dass die jungen Menschen diese Begeisterung in einigen Jahren in den Anfan­g ihres Berufslebens mitnehmen können. (bcp)