Wörgl – Ein letztes Mal trafen sich am Wochenende rund 150 ehemalige sowie noch aktive Wörgler Rotkreuz-Mitarbeiter in ihrer „alten“ Dienststelle in der Brixentaler Straße in Wörgl und feierten ein letztes Mal in diesem Haus, von dem aus Wörgl und die Umgebung rettungsdienstlich versorgt wurden.

Die Rotkreuz-Wache wurde im Laufe der Jahre immer größer. Immer mehr Einsätze und immer mehr Aufgaben erforderten natürlich auch mehr Personal, mehr Freiwillige und mehr Fahrzeuge.

Seit Jahren platzte die Rettungswache Wörgl aus allen Nähten und nach vielen Jahren der Diskussion und Planung war es so weit, ein neues Rotkreuz-Gebäude, nur gut 100 Meter von der alten Wache entfernt, wurde nach den neuesten und natürlich auch modernsten Anforderungen gebaut und ausgerüstet.

Aber auch die Wörgler Bürgermeisterin Hedi Wechner ließ es sich an diesem Tag nicht nehmen, zur Feier zu kommen. War sie doch viele Jahre lang Sanitäterin beim Roten Kreuz Wörgl. Bezirksstellenleiter Heinz Scherfler war genauso mit dabei wie Bezirksgeschäftsführer Thomas Dangl. Aber auch ehemalige Ortsstellenleiter und Stellvertreter waren gekommen und feierten mit.

Mit einer Überraschung wartete der damalige erste Ortsstellenleiter Franz Hofer auf. Dieser ließ nicht nur die Jahre und ihre Schwierigkeiten Revue passieren, er überraschte auch mit Ehrungen. Franz Hofer überreichte an Wechner, Scherfler und an den amtierenden Ortsstellenleiter Gerhard Thurner den Ehrenkristall des Roten Kreuzes. Mit Musik, gutem Essen, viel Spaß und bei Erzählungen von der „guten alten Zeit“ wurde bis spät in die Nacht gefeiert.

Die neue Rettungswache befindet sich nur rund 100 Meter weiter stadteinwärts. Im gleichen Gebäude befindet sich auch der gesamte Rotkreuz-Sozialdienst, wie das Warenhaus, der Kleiderladen und die Tafel. (wma)