St. Johann i. T. – 90 Soldaten, die in der Winterstellerkaserne in St. Johann für den Einsatz vorbereitet wurden, versehen unter dem Fieberbrunner Kompaniekommandanten Johannes Trixl derzeit ihren Dienst in der Südsteiermark. Kaderpersonal, aber auch Grundwehrdiener und Milizsoldaten sichern die Grenze dort, wo 2015 der Hauptanteil der Flüchtlinge nach Österreich kam. In einem ausgearbeiteten Dienstrad versehen die Soldaten an Sonn- und Wochentagen 24 Stunden lang ihre Aufgaben, nach neun Arbeitstagen folgen drei freie Tage.

In der Kaserne in Strass in der Steiermark ist ein Zug untergebracht, ein weiterer in Arnsfeld und zwei Züge in der ehemaligen Mickl-Kaserne in Bad Radkersburg. Dieses denkmalgeschützte Gebäude wurde 2013 an die Gemeinde verkauft, welche es 2015 dem Innenministerium für die vorübergehende Flüchtlingsaufnahme angeboten hat. Das wurde jedoch abgelehnt. Allerdings erfolgte dann eine Reaktivierung durch das Bundesheer für die Soldaten, die im Grenzschutz ihren Dienst versehen. Da es sich um einen sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz handelt, erhalten die Soldaten ihre Anweisungen von der Polizei und Trixl betont, dass diese Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Gibt es keine speziellen Aufgaben, dann kontrollieren die Soldaten die kleinen Grenzübergänge oder gehen Patrouille. Wichtig ist, dass nicht vorhersehbar ist, wann und wo die Einsätze stattfinden.

In den vergangenen drei Wochen wurden vier männliche Hilfs- und Schutzsuchende aufgegriffen. Stundenlang beobachten die Soldaten das Geschehen entlang der Grenze. Um sich bei diesen Temperaturen immer wieder aufwärmen zu können, wurden ehemalige Zollhäuschen aktiviert, die mittlerweile meist an Privatpersonen verkauft wurden. Wo diese nicht vorhanden sind, stellen die Soldaten kleine Zelte auf, die mit einem Ofen beheizt werden können.

Von der Bevölkerung wurden die Soldaten bestens aufgenommen. „Wenn ich sie vorbeigehen sehe, dann lade ich sie immer ein, auf einen Tee hereinzukommen“, erzählt der Wirt vom „Hoa­mathaus“ in Laafelden. Allerdings nehmen die Soldaten diese Einladung für das heiße Getränk nur dann an, wenn ihnen der Tee ins Freie gebracht wird, sodass sie die Umgebung im Auge behalten können. Wo immer man hinkommt, erzählt jemand davon, dass derzeit Tiroler an der Grenze stehen. „Allerdings sind wir nicht die Einzigen hier. Weitere 90 Soldaten stellen die Steirer selbst“, erklärt Stabswachtmeister Sebastia­n Eberharter.

Natürlich stellen sich auch viele die Frage, warum Tiroler in der Steiermark und Steirer am Brenner im Grenzeinsatz stehen. Oberst Gerhard Schweiger vom Militärkommando Steiermark weiß, warum: „Der Ausbildungsstand der Soldaten bestimmt darüber, wer an der Grenze Verwendung findet.“ Da das Jägerbataillon 24 gerade über genügend gut ausgebildete Soldaten verfügte, als der Wechsel in der Steiermark notwendig wurde, schickte man diese ins steirische Weingebiet. Am 21. März ist jedoch dieser Einsatz abgeschlossen. (be)