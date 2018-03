Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – „Ein ungewöhnlicher Ort für ungewöhnliche Leute“ – dieser Spruch beschreibt die Eremitage in Schwaz sehr treffend. Vor 56 Jahren wurde die Eremitage von Gert Chesi als Galerie gegründet. Jahre später entstand daraus ein Kulturverein und einer der ersten Jazzclubs Österreichs.

Heute beweist die Eremitage noch immer, dass sie eine Bühne für die großen Stars ist, genauso aber auch das Sprungbrett für unbekannte Künstler sein kann. Rund 35 Konzerte finden pro Jahr statt. „Die größte Herausforderung ist, im Konzertreigen vieler zu bestehen und ein Leuchtturm zu sein“, sagt Vereinsobmann Reinhard Schwitzer. Er hält sich mehr im Hintergrund und kümmert sich um die Buchhaltung. Den Kontakt zu den Musikern hat Eremitage-Pächter Peter Troyer. Für ihn sind viele der Musiker mittlerweile zu guten Freunden geworden.

Es gab auch nicht so glorreiche Zeiten in der Eremitage, doch: „Wir sind mittlerweile wieder auf einem guten Weg“, sagt Troyer. Die Qualität der Musik, die Kombination mit gutem Essen und die Authentizität der Eremitage seien etwas ganz Besonderes. So besonders, dass viele Musiker Schlange stehen, um in Schwaz aufzutreten.

Am Sonntag startet die Eremitage mit Los Del Barrio in die Frühjahrskonzertreihe. Von Salsa und Latin zum Jazz geht es am 13. März über, wenn Vincent Herring/Soul Chemistry auf der Bühne stehen. Weiters im Programm: Christoph Schellhorn, Mer­e Trio, David Friesen & Joe Mani­s, Attila Vural oder etwa László Demeter Nuovo. Zudem plant der Kulturverein am 14. Juli ein Open Air mit Manfred Mann in Schwaz.

Vor 37 Jahren saß die Jazz-Größe Chick Corea am Klavier in der Eremitage. Das soll sich heuer wiederholen. „Ich bin überzeugt, dass es gelingen wird“, sagt Schwitzer.