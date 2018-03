Häselgehr – Bernd Wolf ist, was die Gastronomie betrifft, genetisch vorbelastet – im positiven Sinn. Seine Eltern Ursula und Willi Wolf betrieben das Gasthaus „Wolfsgrube“ in Häselgehr und sein Onkel Franz Wolf bewirtschaftete den Gasthof Sonne. Nun tritt der gelernte Zimmermann, der den meisten Einheimischen unter dem Spitznamen „Boki“ besser bekannt ist, sogar direkt in die Fußstapfen seiner Vorfahren. Er übernimmt die Grießbachalm.

Diese wurde 1973 eröffnet und war bis zum Jahr 1986 fest in den Händen von Bernds Großeltern Maria und Ludwig Wolf. „Sie waren damals die Ersten, die Getränke an die vorbeikommenden Wanderer ausgeschenkt haben“, erzählt Wolf im Gespräch mit der TT. Im Laufe der Zeit wurde die ehemalige „Haflinger-Alm“ stetig umgebaut und vergrößert, die Gastronomie kam dazu. 1986 übergab Ludwig Wolf die Grießbachalm in die Hände von Toni Knittel, der diese zusammen mit seiner Ehefrau bis 2009 führte, viel investierte und die Alm im Laufe der Jahre stetig umbaute. Die letzten neun Jahre bewirtschaftete Michae­l Kapeller die Alm auf 1496 Metern Seehöhe.

Wenn es Witterung und Schneelage zulassen, will Bernd Wolf im Mai als Hüttenwirt loslegen – zusammen mit seiner Lebensgefährtin Tina Lumper und seinem Team. „Die bodenständige Tiroler Küche bleibt in gewohnter Weise erhalten“, sagt Wolf, der aber auch einiges verändern möchte. Angedacht sind weitere Planungen und Erweiterungen wie zum Beispiel die Schaffung von Übernachtungsmöglichkeiten. Auch sollen zusätzliche Veranstaltungen und musikalische Highlights – sowohl am Wochenende als auch unte­r der Woche – Gäste auf die Alm locken. Wie genau diese umgesetzt werden, steht noch nicht bis ins Detail fest. Eins sei aber jetzt schon verraten: Der Wirt spielt am Wochenende auch einmal gerne selbst auf der „Ziach“.

Der neue Pächter hofft jedenfalls, dass ihm das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht und die Eröffnung wie geplant im Mai stattfinden kann: „Ich freue mich im Namen meines gesamten Teams auf die neue Herausforderung.“ (ce)