Von Marco Witting

Innsbruck – Zwischen 40 und 50 Anrufe gab es schon am Dienstagabend beim Innsbrucker Kältetelefon. „Das Telefon hat in der Hauptzeit fast pausenlos geklingelt. Viele Bürger haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass Menschen im Freien übernachten“, erklärte Elmar Rizzoli, Leiter der Mobilen Überwachungsgruppe der Stadt Innsbruck, die die Koordination übernahm. Gemeinsam mit der Caritas und den Tiroler Sozialen Diensten „wurde geschaut, dass man den Obdachlosen helfen kann“, wie Rizzoli erklärte.

Auch die Caritas musste schnell reagieren – das Lager für Schlafsäcke und Isomatten war leer und wurde kurzfristig aufgefüllt. Caritas-Direktor Georg Schärmer zeigte sich von der Solidarität im Land begeistert. Bis Samstag bleibt der Telefondienst (0512/5360 1272) für von der Kälte betroffene bzw. aufmerksame Bürger eingerichtet. Zu Beginn der kommenden Woche sind dann deutlich mildere Temperaturen zu erwarten.

Nicht in allen Fällen waren Obdachlose bereit, mit in eine Unterkunft zu kommen. Rizzoli: „Wir haben dann neue Schuhe gebracht und etwas zu essen. Aber wir können natürlich niemanden zwingen.“ Michael Hennermann, Geschäftsführer des Vereins für Obdachlose, erklärt, dass man dies differenziert sehen müsse. „Oft liegen die Gründe dafür, dass jemand lieber im Freien schläft, viel tiefer. Es kann oft sein, dass diese Menschen das auch nicht annehmen können.“ Gerade die Streetworker seien in den vergangenen Tagen vermehrt unterwegs gewesen und hätten ein sehr wachsames Auge darauf, wie es den Menschen ohne Obdach gehe. „Das hat in diesen Tagen natürlich existenziellen Charakter.“

Auch Hennermann erkennt an solchen Kältetagen noch mehr Solidarität als sonst. „Gerade an solchen Tagen stehen die Menschen dem Thema sensibler gegenüber“, das merke man den ganzen Winter hindurch, etwa auch bei den Kleiderspenden. Oder in den Teestuben. „Hier sind in etwa gleich viele Menschen wie sonst auch zu finden. Aber die Verweildauer ist natürlich länger, weshalb es natürlich enger wird“, sagt Hennermann.

Wie kalt die Nacht auf Mittwoch war, zeigen die Werte in verschiedenen Tiroler Orten – sie finden sich alle in den kältesten Regionen Österreichs. In St. Leonhard im Pitztal, Schmirn, Seefeld und Galtür sanken die Temperaturen auf bis zu minus 24 Grad. Am Brunnkogel, auf 3400 Metern Seehöhe, gar auf minus 30,6 Grad.