Jenbach – Helmut Rampl vertsteht die Welt nicht mehr. Aufmerksam habe er in den letzten Tagen verfolgt, wie die Beschwerde einer Mutter am im Aufklärungsunterricht an der Neuen Mittelschule 1 in Jenbach verwendeten Material immer weitere Kreise zog. „Ein Großteil der Eltern in der Klasse finden die Form, in der der Sexualkundeunterricht stattfand, alles andere als schlimm“, sagt der Mann, dessen elfjährige Tochter in jene Klasse geht, in der, wie berichtet, ein 101 Fragen starker Katalog rund ums Thema Sexualität behandelt worden ist.

„Wenn man sich die Realität anschaut, verwenden viele Kinder genau jene Sprache, in der die Fragen im Aufklärungsunterricht vergangene Woche ausformuliert waren. Das ist in diesem Alter normal“, meint Rampl. Er verstehe nicht, wa­rum Schule und Lehrer dermaßen kritisiert würden.

Gestern fand indes ein Klärungsgespräch mit Sandra Wallner statt – jene Mutter, die Beschwerde eingereicht hatte. Wie der Landesschulrat in einer Aussendung mitteilt, wurde dabei der Hergang des Falls im Detail geklärt. Die für den Aufklärungsunterricht zuständige Lehrperson habe die Schulsozialarbeiter gebeten, in der Sexualkundestunde mitzuwirken. „Die verwendeten Materialien wurden im Vorfeld nicht mit den Eltern abgesprochen, was nicht mehr vorkommen darf. Es ist die strikte Anweisung ergangen, künftig jede sensible Materie eng mit den Eltern abzustimmen“, schreibt das Büro des Landesschulrats.

Für Wallner ist die Sache damit erledigt. „Alle Beteiligten haben sich entschuldigt. Ich hoffe, dass andere Kinder so etwas nicht mehr miterleben müssen.“ Ganz anders sieht das Helmut Rampl: „Keiner ist davor gefeit, dass sich die Kinder untereinander über Sex unterhalten. Deshalb ist es wichtig, dass in der Schule offen über dieses Thema gesprochen wird.“ (bfk)