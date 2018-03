Von Alexandra Plank

Innsbruck – Der Winter war lang und hart, gerade für die Bienen. Jetzt erwachen sie aus der Winterruhe, die Königin beginnt Eier zu legen. Von der Larve bis zur Jungbiene brauchen alle die gleiche Kraftnahrung: Eiweiß und Fett. Beides steckt im Blütenstaub oder Pollen. Steigt die Temperatur im Frühjahr auf über acht Grad Celsius, fliegen bereits Sammelbienen aus, um den Pollen zu holen. Hauptlieferanten im Frühjahr sind vor allem Weiden, besonders die Salweide. Nur wenn Bienen ausreichend Pollennahrung finden, entwickeln sie sich zu gesunden Völkern.

Gleichzeitig steht Ostern bevor und Palmkätzchen sind für Sträuße beliebt – ein Nutzungskonflikt mit den Bienen, der nicht allen bewusst ist. „Der Pollen der Palmkätzchen ist das Brot unserer Honigbiene und überlebensnotwendig. Ich bitte gerade in der Vorosterzeit, daran zu denken und die Palmkätzchen stehen zu lassen. Denn so wie wir brauchen auch Bienen ihr tägliches Brot“, appelliert Reinhard Hetzenauer, Präsident des Tiroler Imkerverbandes, an die Bevölkerung.

Palmkätzchen stehen in Tirol zwar nicht mehr unter Schutz, wie etwa in Kärnten. Dort dürfen maximal drei Zweige am Tag mit einer Länge bis 50 Zentimeter geschnitten werden. Bei Verstößen drohen hohe Geldstrafen. Doch auch wenn es in Tirol nicht verboten ist: Palmkätzchen sollte man nur sparsam schneiden oder darauf verzichten.

Als Alternative bieten sich Züchtungen aus Gärtnereien an. Aber nicht nur Frühblüher sind für Bienen überlebensnotwendig. Das Angebot an Pollen und Nektar sollte das ganze Jahr hindurch bis in den Herbst reichen. Häufig ist das nicht mehr der Fall. Landwirtschaftliche Monokulturen und ein zu frühes Mähen der Felder setzen den Bienen zu. Doch auch die wenig bienenfreundliche Bepflanzung in den Gärten ist schwierig für die Bienen.

„Jeder kann einen Beitrag zum Schutz der Biene leisten. Etwa indem nur Pflanzen im eigenen Garten gesetzt werden, die Bienen als Nahrungsquelle dienen“, sagt der Präsident. Hat man keinen Garten, reicht das Blumenkisterl vor dem Fenster. „Eine natürliche Pflanzenvielfalt ist nicht nur eine Wohltat für die Seele, sie tut auch den Bienen gut – also eine Win-win-Situation für beide Seiten“, schließt Hetzenauer.