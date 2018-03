Silz, Haiming – Seit 2011 radeln die Tiroler landauf, landab im Namen ihrer Gemeinden, ihrer Betriebe, der Vereine und Bildungsinstitutionen und sammeln dabei wertvolle, durch reine Muskelkraft ersparte CO²-Werte. Seit Anfang an dabei ist auch die Gemeinde Haiming, die nun dreimal in Folge in der Kategorie „Gemeinde mit 3000 bis 6000 Einwohnern“ den Sieg für sich verbuchen konnte.

Und das nicht ohne Grund: Rund um den vom Klimabündnis veranstalteten Wettbewerb finden das Jahr über Veranstaltungen statt und zahlreiche Betriebe und Vereine nehmen neben der Gemeinde als Gruppen teil. Administratorin Claudia Melmer freut sich auch schon auf die beiden Termine zu Beginn und ganz am Ende, wenn bei der „Mobilbar“ am 12. April den ersten 20 Neuanmeldungen vor dem Café Höpperger Tachometer überreicht werden können und am 8. beziehungsweise 15. September bei der Abschlussveranstaltung im Rahmen des Kinderspielefests unter allen Teilnehmern Gewinne verlost werden. „Uns ist es wichtig, den Menschen bewusst zu machen, dass jeder was beitragen kann, erklärt die Gemeinderätin.

Auch in der Gemeinde Silz werden die Ketten bereits geölt, um ab der Auftaktveranstaltung beim Gertraudimarkt am 17. März fit für den Wettbewerb zu sein. Auch dort gibt’s 20 Tachometer für die ersten Neuanmeldungen, wie Administratorin und Vizebürgermeisterin Daniela Holaus bestätigt. Den Abschluss wird man in Silz im Rahmen der Fahrrad-WM feiern, die am 22. September (am autofreien Tag) durch Silz führen wird.

Ganz vorn dabei im Biker-Fieber ist auch die Neue Mittelschule Silz, deren Schüler großteils täglich mit dem Fahrrad in die Schule radeln. „Die Schoolbiker fahren bis zum Schulschluss für die Schule. Jede Woche gibt es kleine Preise und am Schulschluss haben wir letztes Jahr den Siegern zum Beispiel ein iPad und ein Handy überreichen können“, zeigt sich Direktorin Brigitte Miedl als große Förderin des Fahrradwettbewerbs. Ihre Schule war schon 2017 auf 6273 km Radstrecke gekommen.

Gemeinden können sich ebenso wie Betriebe, Vereine und Bildungseinrichtungen bereits jetzt für den Fahrradwettbewerb anmelden. Für Private wird das Portal dann ab 12. März geöffnet. „Das Hauptansinnen ist nicht, die Supersportler zu animieren, sondern alle, die tägliche Fahrten mit dem Fahrrad unternehmen“, erklärt Holaus. An der Schlussverlosung nehmen alle mit mehr als 100 km teil. (ado)