Laut der Statistik des Standesamtsverbandes Lienz wurden im Jahr 2017 in Osttirol insgesamt 579 Geburten verzeichnet. Das sind um 90 Kinder bzw. um 18,4 Prozent mehr als noch im Jahr davor. Die Buben hatten dabei die Nase vorn. Mit 301 männlichen zu 278 weiblichen Säuglingen sind Buben mit 52 Prozent im Vorteil.

Bei den Namen mögen es die Eltern klassisch: Die Vornamen, die im vergangenen Jahr für Neugeborene ausgesucht wurden, sind meist althergebracht und nicht ausgefallen. Bei den kleinen Mädchen gab es eine größere Vielfalt an Vornamen: Johanna, Laura, Sophie, Emma und Anna wurden je achtmal ausgesucht. Auf den Plätzen folgen Lara, Mia, Lena, Marie, Lea, Sarah und Leonie (je sechsmal) sowie Emilia, Selina, Elena und Amelie (je fünfmal). Bei Buben gab es 14-mal einen kleinen Lukas, zwölfmal einen Tobias, gefolgt von Luca (elfmal), Jakob (zehnmal) und Fabian (neunmal). Samuel und Felix wurden je achtmal als Vorname gewählt.

Der Trauschein gerät bei den frischgebackenen Eltern ins Hintertreffen. Weniger als die Hälfte, nämlich nur 44 Prozent der Babys, kamen ehelich zur Welt.

In der Stadt Lienz wurde 2017 ein kleines bisschen seltener geheiratet als 2016: 168-mal gab man einander 2017 traditionell das Jawort, zweimal verzeichnete das Standesamt Lienz eine eingetragene Partnerschaft. 2016 haben noch 174 Paare in Lienz geheiratet. Und in 59 Fällen kam es 2017 zu einer Scheidung. (TT, co)