Von Alexandra Plank

Innsbruck — Ein 101 Fragen starker Katalog rund um die Themen Sexualität löste bei einer Mutter aus Buch Kopfschütteln aus, die TT berichtete. „Muss man nackt ficken?", stand da recht ordinär neben anderen berechtigten Fragen wie „Wie lange sind Fraue­n schwanger?" zu lesen. Kinder- und Jugendanwältin Elisabeth Harasser (siehe links) spricht von einem ungeschickten Vorgehen der Schulsozialarbeiter, die ansonsten eine großartige Arbeit leisten. Sexual­therapeutin Daniela Renn erläutert, warum Aufklärung in der heutigen sexualisierten Gesellschaft noch wichtiger als früher ist.

Verstehen Sie die aktuell­e Aufregung?

Daniela Renn: Grundsätzlich ist es sehr zu begrüßen, wenn an Schulen offen über Sexualität gesprochen wird. Kinder und Jugendliche lernen vor allem von Erwachsenen. Erwachsene, Erziehungsberechtigte fungieren als Modelle. Daher sollte bei einer professionellen Aufklärung nicht von „ficken" gesprochen werden, so kann man sich mit Freunden unterhalten. Der Aufklärungsversuch war wohl gut gemeint, aber schlecht im Jargon getroffen. Jugendliche sprechen vielleicht in dieser Wortwahl untereinander, wenn Erwachsene das tun, wird das von den Jungen als allgemein gültig und in Ordnung abgespeichert.

Andererseits schicken sich schon Elfjährige Pornos. Ist da die Aufregung um ordinäre Ausdrücke nicht heillos überzogen?

Renn: Gerade in einer sexualisierten Gesellschaft ist es wichtig, über Sexualität in Verbindung mit Liebe und Beziehung zu sprechen. Es wäre schrecklich, wenn die alleinige Aufklärung über Pornos erfolgt. Viele von uns kennen noch die Zeitschrift Bravo mit Doktor Sommer. Da wurden unverblümte Fragen gestellt, die Antworten waren aber seriös. Bravo spielt auch heute noch eine Rolle, wobei das Format sich auch entwickelt hat. Von Kindergärten und Schulen werde ich gebeten, Workshops zu Sexualaufklärung zu halten. In meiner Ordination habe ich es bezüglich Sexualberatung und -aufklärung mit Problemen zu tun, wenn es etwa um die Frage der sexuellen Orientierung geht. Bin ich homosexuell, warum fühle ich mich als Bub, obwohl ich ein Mädchen bin? Das Thema Sexualität begleitet uns ein Leben lang, vom Kindergarten bis hin ins hohe Alter.

Sollten Profis die Aufklärung an den Schulen übernehmen?

Renn: Am besten ist es, wenn die sexuelle Aufklärung im alltäglichen Leben durch die Eltern in einer dem Alter angemessenen Sprache passiert. Manche Eltern haben Sorge, dass ihre Kinder dann frühzeitig Interesse an Sexualität bekommen würden. Das ist aber nicht so. Es gibt heutzutage auch tolle Kinderbücher zu dem Thema. Meist fangen Kinder an zu fragen, wenn sie Schwangere sehen oder die eigene Mama schwanger ist. Sie wollen wissen, wie das Kind in den Bauch hineinkommt. Das kann man mit wenigen Sätzen gut und ausreichend erklären. Kinder, die frühzeitig aufgeklärt werden und eine natürliche Sprache für Sexualität erlernen, werden sich auch Pornos anschauen, aber diese eher schräg und abstoßend finden.

Wie groß ist das Problem mit Pornoseiten?

Renn: Das sind Medien unserer Zeit. Es ist völlig normal, dass Jugendliche sich Pornos ansehen. Es ist aber nicht so, dass alle täglich zwei Stunden auf Pornoseiten sind. Früher wurde die Neugier durch Sexzeitschriften gestillt.

Bei der Sexualerziehung steht manchen Lehrern das eigene Schamgefühl im Weg.

Renn: Es betrifft vor allem Biologie-, Religions- und Klassenlehrer. Techniken zur Sexualaufklärung sollten in der pädagogischen Ausbildung ausreichend berücksichtigt werden. Ich bin hier klar: Ein Biologielehrer, dem es nicht möglich ist, über Sexualität zu sprechen, hat seinen Beruf genauso verfehlt wie ein Chirurg, der kein Blut sehen kann. Das Reden über Sexualität muss selbstverständlicher werden. Natürlich kann man sich Experten von außerhalb zur Aufklärung in die Schulen holen. Den Lehrern obliegt aber meistens die Weiterbetreuung.

Es gibt relativ viele Teenie-­Schwangerschaften in Österreich.

Renn: Das sind immer noch Ausnahmen, das Durchschnittsalter der Erstgebärenden liegt bei über 30 Jahren. Schwierig ist, wie mit dem Thema in Medien umgegangen wird. Doku-Soaps wie „Teenager werden Mütter" haben einen verschwindenden sexualpädagogischen Wert, das ist Unterhaltung. Zudem könnte der Effekt eintreten, dass junge Leute meinen, junge Elternschaft sei eh cool.

Welche Rolle spielt Aufklärung als Prävention bei Missbrauch?

Renn: Der Beitrag ist immens. Die eigene Körperwahrnehmung ist zentral. Kinder sollten ganz früh lernen zu artikulieren, wenn sie etwas nicht möchten, oder ihnen die Handlung eines anderen „komisch" vorkommt. Wir Erwachsene, in der Kernfamilie, in Kindergärten, in Schulen, können dabei helfen, indem wir eine vertrauenswürdige Umgebung bieten, in der sich Kinder selbst wahrnehmen und ausdrücken dürfen.

Das Interview führte Alexandra Plank