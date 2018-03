Ende Februar trat der Schwazer Bezirksforstinspektor Michael Moling in den Ruhestand. Zuerst war er beim Land Tirol in der Abteilung Waldschutz in Innsbruck und seit 1990 in der Bezirksforstinspektion Schwaz tätig. Ihm folgt sein langjähriger Stellvertreter Udo Meller als Bezirksforstinspektor nach. Laut BH Schwaz war Molings Arbeit geprägt von einer straffen inneren Organisation sowie einer raschen, bürgernahen Abwicklung von forstfachlichen Gutachten.

Für die Zukunft ist dem Neo-Bezirksforstinspektor Meller wichtig, dass die Abteilung weiterhin „kompetenter Ansprechpartner für alle Anliegen des Waldes bleibt". Die Bewusstseinsbildung über die vielfältigen Wirkungen des Waldes wolle er vorantreiben und in Bezug auf die unterschiedlichen Interessen und Nutzungen im Wald ausgleichend wirken.

Die seit Jahresbeginn als neue Forstinspektor-Stellvertreterin und Regionalberaterin tätige Anna Rita Hollaus war in den letzten sechs Jahren als Forstplanerin tätig. „Die Bezirksforstinspektion Schwaz mit zusätzlich vier Förstern und zwei Team­assistentinnen ist durch die beiden Neubesetzungen kundenorientiert aufgestellt und bildet somit ein neues, engagiertes Team für die Anliegen aller Bürger", sagt BH Michael Brandl. (TT)