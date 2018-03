Von Harald Angerer

Kitzbühel – Die Sicht der Jugendlichen auf ihre Stadt ist in den nächsten zwei Wochen gefragt. Kitzbühel startet eine große Umfrage unter den 12- bis 19-Jährigen. „Als ich im Vorjahr das Jugendreferat übernommen habe, haben wir uns überlegt, wie wir die Jugendlichen mehr in die Stadt einbinden können“, schildert Jugendreferentin Margit Luxner (SPÖ). Gemeinsam mit der „Plattform Offene Jugendarbeit Tirol“ (pojat) das Landes wurde dann die Idee der Umfrage geboren.

„Wir wollen wissen, was den Jugendlichen an der Stadt gefällt, was nicht, und welche Wünsche sie haben“, führt Luxner weiter aus. Dazu wurde ein elfseitiger Fragebogen ausgearbeitet. Darin zu finden sind unter anderem Fragen wie „Wie wohl fühlst du dich in Kitzbühel?“, „Wie findest du die Freizeitangebote in Kitzbühel?“ oder „Wie wichtig ist ein Raum für Jugendliche ohne Erwachsene?“ und „Wie wichtig sind Beratungsangebote für Jugendliche?“.

Aber auch das bestehende Jugendzentrum „freiraum“ wird abgefragt. Etwa, ob die Jugendlichen wissen, dass es ein solches gibt und was man dort machen kann. Natürlich gibt es das Formular auch online auf der Homepage der Stadt. „Natürlich sind die Daten auch anonym“, betont Bürgermeister Klaus Winkler (ÖVP). Er betont auch, dass die Umfrage nicht für die Schublade gedacht sei. Bereits am 22. März sollen die Ergebnisse bei einer Präsentation bekannt gegeben werden, zu der die Jugendlichen natürlich eingeladen sind.

Die Ausarbeitung des Fragebogens übernimmt dann „pojat“ und es werden vier Schwerpunkte herausgefiltert. „Bei der Präsentation wollen wir dann gleich versuchen, Gruppen zu bilden, die mit Unterstützung des Jugendausschusses die Wünsche umsetzen“, schildert Luxner, und auch Winkler betont, dass eine Umsetzung der Schwerpunkte rasch erfolgen soll.

Beide hoffen auf eine große Beteiligung. Insgesamt gibt es in Kitzbühel 453 Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren, die an der Umfrage teilnehmen können. „Es ist natürlich in ihrem Interesse, den Fragebogen auszufüllen, nur so können wir auf ihre Wünsche reagieren“, sagt Luxner, die deshalb auf eine große Beteiligung hofft.

Informiert werden die Jugendlichen mittels Flugblatt und auch in den Schulen soll die Umfrage ein Thema sein. Hier wird es noch ein Gespräch mit den Schulen geben, ob der Fragebogen im Unterricht behandelt werden könnte. „Direkt anschreiben dürfen wir die Jugendlichen aus Datenschutzgründen nicht mehr“, erklärt Winkler.