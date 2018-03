Von Liane Pircher

Imst — Parkplätze sind bereits gegen neun Uhr Früh rund um das Imster Agrarzentrum rar. Hunderte Besucher sind gekommen. Stolz stehen sie dann in den Hallen: rund 1800 Schafe verschiedenster Rassen, begleitet von ihren Besitzern. Es blökt und riecht nach Schaf. Nahezu brusthoch steht das weiße Bergschaf von dem Bauern Daniel Tipotsch aus Ginzling da. Beide warten auf ihren großen Auftritt vor den Preisrichtern. Schön und prächtig sieht es aus, das einjährige Schaf, das er erst kürzlich um 14.000 Euro gekauft hat. Ein Preis, der für ein gutes Tier gängig ist.

Die zweitägige Ausstellung an diesem Wochenende ist die größte Bundesschau, die es in Österreich je gegeben hat, erklärt Michael Bacher, Obmann des Tiroler Schafzuchtverbandes. Die Leidenschaft für Schafe sei in Tirol eine große, die Vielfalt an Rassen ist in den letzten Jahren breiter geworden. Von Tiroler Steinschafen, Schwarznasenschafen, braunen und weißen Bergschafen, Juraschafen bis hin zu Suffolkschafen erleben viele alte Rassen in allen Farbschlägen ein Revival. Rund 90.000 Schafe gibt es etwa in Tirol, davon sind rund 15.000 ins Herdenbuch eingetragen. „Sehr elegant, ein sehr schönes Wollkleid“ tönt es indes aus dem Mikrofon des Preisrichters. Sichtlich nervös wartet jeder Bauer auf „sein“ Ergebnis. „Das ist kein Hobby, Schafe zu halten, ist eine Berufung und absolute Leidenschaft“, sagt Josef Haas aus der Wildschönau. Sein Urgroßvater habe schon Steinschafe gehalten, auch er nehme als Züchter bei jeder Ausstellung teil.

Und, wie sieht es mit der Angst vor dem Wolf aus? „Meiner Meinung nach wird das nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird“, gibt sich Haas eher zurückhaltend. Das Thema Wolf sei natürlich ein heiß diskutiertes unter den Züchtern, sagt Bacher. Eines, das den Bauern vor allem Angst macht, wenn sie in Länder wie Frankreich schauen würden, wo es trotz Herdenschutz Tausende Risse gebe. Man müsste dringend über ein Wolfsmanagement reden, damit die Schafzucht weiterhin eine große Bedeutung — auch für die Landschaftspflege — haben kann.