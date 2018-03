Von Matthias Reichle

Prutz, Nepal – „Für einen Mitteleuropäer sind die Lebensbedingungen fast unvorstellbar“ – der Prutzer Künstler Frizzey Greif ist immer noch fassungslos. „Kinder laufen auf 3600 Metern Seehöhe barfuß“, berichtet er. Als „Bad“ dient auch bei Minusgraden ein Topf mit Wasser im Freien, das die Zähne beim Putzen beinahe gefrieren lässt. „Die Haut der Kinder, Fraue­n, Männer ist schwarz, wie verbrannt“ – vom Wetter und der Kälte, wie er berichtet. „Schulbildung ist fremd. Kinderrechte gibt es nicht, weil sie abseits von der Zivilisation bereits ab sechs Jahren dafür sorgen müssen, dass ihre Familie überlebt.“ Bereits das dritte Jahr in Folge reisten Greif und seine Lebensgefährtin Christine Jarosch heuer nach Nepal. Auch diese Frizzey-Light-Helptour war für viele die erste Hilfe nach den Erdbeben, berichtet er. „Andere Hilfsorganisationen sucht man dort vergeblich.“

Abenteuerlich war die Reise zu den Gebieten Okhaldhunga, Solukhumbu, Sindhupalchok. „Es waren ewige Fußmärsche, bis zu 13 Stunden am Tag.“ Mit 32 Sherpas brachte man wieder zahlreiche Hilfsgüter in die abgelegenen Siedlungen. Neben Anoraks, Schlafsäcken, Mützen und Medikamenten waren unter anderem auch Schulsachen dabei. „Bei diesen abgelegenen, improvisierten Schulen wird jedes Heft, jeder Bleistift wie ein Weihnachtsgeschenk mit Begeisterung angenommen.“

Etwas Besonderes waren auch 13 500-Liter-Wassertanks, die die Sherpas stundenlang auf ihren Schultern balancierend über Geröll und Stein schleppten. „Bisher mussten Frauen und Kinder sieben Stunden für einen Kübel Wasser zum Fluss hinunter klettern“, erklärt Greif. Nun können sie damit Regenwasser sammeln.

Seinen Tourbus hatte er diesmal „Black Sabbath“ getauft. Stundenlang ratterte die Truppe damit über unwegsamstes Gelände. „Dieser Höllenritt endete durchgebeutelt um 22.30 Uhr nachts im Schlamm auf fast 3000 m Höhe. Wir kamen weder vorwärts noch rückwärts, Stillstand. Sämtliche Hilfsgüter mussten durch Geröll und Eis mit Stirnlampen bei Minusgraden ins nächstgelegene Quartier getragen werden, wo es am nächsten Tag stundenlang zu Fuß in die abgelegensten Gebiete zu den Vergessenen weiterging. Wieder ein neues Gebiet, wo vorher noch nie eine Hilfe da war.“

Neben den Dreharbeiten für seine Dokumentarfilme, mit denen er wieder um Spenden werben will, nutzte Greif die Zeit für die Vorbereitung weiterer Hilfsprojekte. Unter anderem gibt es die Überlegung für ein „Frizzey Lighthouse“, um Analphabeten zu Schneidern, Tischlern oder Maurern auszubilden. Auch ein Altenheimprojekt, das von der Regierung im Stich gelassen worden sei, will man unterstützen, damit die Leute dort einziehen können, erklärt der Künstler. Darüber hinaus ist ein Kleinwasserkraftwerk geplant, um eine Siedlung mit Strom zu versorgen. Impressionen der Reise gibt es bei einem Benefiz-Event am 23. Juni um 18 Uhr im Rechelerhaus in Ladis. „Jede Eintrittskarte, jeder Mitgliedsbeitrag, alle Spender, Sponsoren, Unterstützer, Künstler, freiwilligen Helfer und Veranstaltungen tragen dazu bei, dass besonders hilflose, unschuldige Kinder und Frauen nicht erfrieren“, so Greif.