Wörgl – „Über die Grenzen hinweg lernen“ heißt das Projekt des Wörgler Vereins komm!unity, das im Februar erfolgreich gestartet wurde. Ehrenamtliche Flüchtlingshelfer konnten sich an einem Infotag in Kleingruppen mit all ihren Fragen und Anliegen an die Experten des AMS Kufstein, des Jobcenter Rosenheim sowie der Diakonie Tirol und der Caritas Rosenheim wenden.

Die nächste Veranstaltung der Fortbildungsreihe widmet sich am 2. März ab 16 Uhr im Rathaus Kufstein speziell dem Spracherwerb und der Vermittlung von Deutsch als Zweitsprache. Wiederum werden Experten aus Tirol und Bayern ihr Wissen an die ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer weitergeben. Besonderheiten in der Arbeit mit Geflüchteten, vor allem auch wertvolle praktische Tipps und Hinweise, wie ehrenamtliche Helferinnen und Helfer den Spracherwerb erfolgreich begleiten können, stehen dabei im Mittelpunkt.

Durch eine Projektförderung der Euregio Inntal (Interreg-Programm Österreich-Bayern) sowie durch Gelder des Landes Tirol und des Landratsamts Rosenheim sind alle Fortbildungsangebote kostenlos. Weitere Infos: www.kommunity.me (TT)