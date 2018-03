„Wenn man den Umgang der Jungzüchter mit den Tieren sieht, glaube ich einfach nicht an das oft prophezeite Bauernsterben. Man muss die jungen Leute in ihrer Arbeit unterstützen, sie sind unser Kapital“, meinte Kaspar Ehammer, der Obmann des Rinderzuchtverbandes Tirol, als die Kleinsten bei der Landesschau mit ihren Tieren in den Rotholzer Ring kamen.

Und die Nervosität war den jüngsten Züchtern ins Gesicht geschrieben. Schon der Nachwuchs zeigte mit 60 Teilnehmern am Bambinicup im Vermarktungszentrum Rotholz kräftig auf. Alles in allem waren es 230 Tiere, die Schweizer Tierzuchtexperten zu beurteilen hatten. „Diese Schau rundet die Feierlichkeiten anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Tiroler Züchterbewegung ab“, meint Christian Moser. Allein der Rinderzuchtverband Tirol hat in seinen sechs Jungzüchtervereinen schon fast 800 begeisterte Jungzüchter. Und jeder vierte Jungzüchter-Profi stammt aus Tirol. (zw)