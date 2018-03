Von Alexander Paschinger

Imst – Natürlich durfte im Rahmen einer so riesigen Ausstellung der Segen für Tiere und Halter nicht fehlen. Und so rief Diakon Walter Hofbauer den Schutz von oben herab – und in den Fürbitten wurde Hilfe gegen Krankheit, Seuchen und Gefahren erfleht.

Was es mit der Gefahr für Tirols Schafzüchter, die am Wochenende im Imster Agrarzentrum das 80-jährige Verbandsjubiläum feierten, auf sich hat, das sprach als Erstes der Obmann des Bundesverbandes, Georg Höllbacher aus Salzburg, an: „Das mit den großen Beutegreifern, das müssen wir einigermaßen in den Griff bekommen.“

Den Ball nahm jedenfalls Tirols Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger auf: „Nachdenklich stimmt mich eine gesellschaftliche Diskussion“, meinte er. Und präzisierte: „Wir haben in Tirol keinen Platz für den Wolf.“ Auch Landwirtschaftsreferent und VP-Regierungsvize Josef Geisler meint auf TT-Nachfrage: „Der Wolf ist in Tirol schon angekommen.“ Noch ziehe er allerdings nur durch, das könne man nicht unterbinden. „Zu verhindern ist aber jedenfalls, dass wir ein Rudel bekommen. Die Almwirtschaft und der enge Lebensraum in Tirol sind mit dem Wolf nicht kompatibel“, stellt Geisler klar.

Südtirol ist noch näher am Wolf. Der Obmann des Südtiroler Schafzuchtverbandes, Lorenz Müller, musste seinen Kollegen in Imst mitteilen: „Gerade erst gestern (Samstag, Anm.) wurden am Ritten wieder drei Schafe gerissen.“ Mit Schrecken erinnert er sich an eine Wolfsattacke Mitte Jänner in Lana: Sechs junge Schafe seien dort von einem Wolf getötet worden. „Und das Einzige, was man gegen Wölfe in der Nähe von Wohngebiet zulassen will, das ist der Einsatz von Gummimunition“, so Müller.

Auch wenn die Wolfsthematik bei der Jubiläumsausstellung präsent war, dominierte die Feierlaune: 1800 Schafe verschiedenster Rassen waren an den zwei Tagen zu sehen. „Meine Lieblinge sind die Tiroler Steinschafe“, verriet LHStv. Geisler, „aus deren Wolle wird die hellgraue Zillertaler Trachtenjoppe hergestellt.“ Den Landwirtschaftsreferenten freuen auch die vielen jungen Schafzüchter.

Der Obmann des Tiroler Schafzuchtverbandes, Michael Bacher, durfte seinerseits von 115 Schafzuchtvereinen, rund 2000 Mitgliedern und 14.000 Tieren im Herdenbuch berichten. Neben vielen Schafprämierungen und Mitgliederehrungen wurde auch der Innovationspreis vergeben: Der ging an die Italienerin Stefania Carniello, die den Tiroler Schafbauern einen Absatzmarkt für Outdoor-Kleidung erschlossen hat. Immerhin bestand die Wolle den Testvergleich der Uni Innsbruck gegen Kunstfasern.