Stams – Man ist gut eingespielt in der Wohngemeinschaft „Young Independent Living“ (YIL): Elf Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren leben in einem kleinen Haus nahe dem Stift Stams auf zwei Stockwerken zusammen. Gemeinsam wird gekocht, geputzt, eingekauft und der Feierabend verbracht. Eine ganz normale WG. Einzig die Bewohner unterscheiden sich von herkömmlichen Wohngemeinschaften. Sie alle sind unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Aus unterschiedlichsten Herkunftsländern kommend, unterstützen sie hier einander beim An- und Vorankommen in Tirol.

Begleitet werden sie dabei von Betreuern. Jeden Tag schauen Angelika Obermair und ihre Kolleginnen vorbei und helfen, wo Hilfe nötig ist. „Es geht nicht um Kontrolle“, erklärt Angelika, „sondern um Beziehungsarbeit. Wir geben den Jungs eine Möglichkeit, zu sagen, was sie beschäftigt.“ Dass diese Beziehungsarbeit viel Einfühlungsvermögen braucht, ist klar. Die Jugendlichen der Stamser Unterkunft sind aus Krisengebieten geflohen, ohne Familie oder erwachsene Bezugspersonen. „Der Fluchthintergrund ist das eine. Das Ankommen in einem neuen Land das andere. Die Jungs stellen sich dieser Herausforderung tapfer. Deutsch lernen, eine Ausbildung machen, seinen eigenen Alltag regeln, sich in einer noch etwas fremden Welt zurechtfinden – da kommt schon einiges zusammen“, hält Obermair weiter fest.

Dass sie sich der Herausforderung nicht nur stellen, sondern auf bestem Wege sind, sie zu meistern, zeigen die Leistungen der YIL-Bewohner. So lernt ein Jugendlicher der Unterkunft seit heuer als ordentlicher Schüler an der HTL, ein weiterer an der Handelsschule in Telfs. Im vergangenen Jahr schafften es außerdem drei der Stamser Jugendlichen, eine Lehrstelle zu ergattern, und zahlreiche Bewohner konnten Deutschprüfungen verschiedenster Stufen ablegen. Auch in der Freizeitgestaltung sucht man den Kontakt zu Einheimischen. Das Rote Kreuz Telfs freut sich dabei über einen neuen freiwilligen Helfer aus der YIL-Unterkunft, ein Jugendlicher absolvierte im vergangenen Jahr einen Kochkurs und viele besuchen regelmäßig das Fitnessstudio. Die Betreuerin schmunzelt: „Scheint den Jungs gutzutun.“

In einem Jahr Young Independent Living konnten die jungen Asylwerber so einiges zusammen erreichen. Die Mischung aus Selbstbestimmung und Begleitung, die das Konzept anbietet, zeigt ihre Wirkung. Auch im zweiten Jahr des Zusammenwohnens haben die Burschen aus der Stamser WG zusammen mit ihren Betreuern noch vieles vor – bis sie bald ganz selbstständig ein Leben in Tirol führen können. (TT)