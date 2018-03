Von Walter Zwicknagl

Rotholz – „Unser Kaplan Ludwig Penz hat es vorgezogen, seinen 100. Geburtstag im Himmel zu feiern“, sagte Alterzbischof Alois Kothgasser beim Gedächtnisgottesdienst anlässlich des fünften Todestages des einst im ganzen Land bekannten Priesters in der Rotholzer Schulkirche. Im März 2013 war Kaplan Penz, der Jahrzehnte in Rotholz und weit darüber hinaus wirkte, im 100. Lebensjahr verstorben. „Er hätte es sich verdient, zur Ehre der Altäre erhoben zu werden“, meinte der Alterzbischof und sprach damit eine Seligsprechung des Kaplans an. Dieser Meinung waren schon ein Jahr nach dem Tod des Priesters die Alpbacher Landjugend und Pfarrer Franz Bachmaier (Alpbach). „Gebetserhörungen müssen jetzt gemeldet werden“, betonte der Alterzbischof. Der Kaplan habe das Wort Gottes einfach, tief, mit vollem Humor und auch mit großem Ernst verkündet. Vor allem Notburga, Tirols einzige Heilige, war ihm stets ein Vorbild. Trotz mancher Schwierigkeiten konnte er den Bau der Schulkirche und die Errichtung der Notburgakapelle nahe der Rottenburg-Ruine realisieren.

Das Gedächtnis des Kaplans, der seine letzte Ruhestätte bei der Notburgakirche in Eben fand, pflegen die Notburga-Gemeinschaft und der Rotholzer Absolventenverein unter Obmann Georg Eder und Geschäftsführer Peter Grünbichler. Aus dem Nachlass, der von der Notburga-Gemeinschaft unter Schwester Konstantia Auer dem Absolventenverein übergeben wurde, stammt ein Notburga-Zyklus des bekannten Schwazer Künstlers Fred Hochschwarzer. Die zehn Kunstwerke aus den Achtzigerjahren sind nun hinter Glas im Gotteshaus zu bewundern. Alterzbischof Koth­gasser segnete die Bilder im Beisein von Pfarrer Bernhard Kopp (St. Margarethen). „Das ist eine Bereicherung für unsere Kirche“, freuen sich Hans Egger und Frieda Salzburger als Wegbegleiter des Kaplans.

Die vielen Gottesdienstbesucher konnten sich auch über die unzähligen Predigten sowie Erinnerungsstücke an den Kaplan informieren. In mühevoller Arbeit hatte Johanna Ihler aus Eben die Schriften geordnet und katalogisiert und sie damit der Nachwelt erhalten.