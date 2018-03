Von Hans Nikolussi

Lechaschau – Wenn rund 120 Personen eine Ehrung für besondere Verdienste zuteilwerden soll, so kann das schon einige Zeit beanspruchen. Der Außerferner Musikbund hatte also am Sonntag ein Mammutprogramm zu bewältigen. Im Turnsaal der Volksschule Lechaschau waren Bürgermeister, Honoratioren und Musikanten aus allen Talschaften versammelt, um den Ausgezeichneten ihre Referenz zu erweisen. Nach knapp drei Stunden wurde der Festakt mit der Landeshymne beschlossen.

Für ihren Einsatz in den Kapellen des größten Musikbezirkes Tirols wurden 23 Musikanten für 25 Jahre Zugehörigkeit ausgezeichnet, auf 40 Jahre „Dienstzeit“ brachten es 13 Blasmusiker, 15 sind schon 50 Jahre dabei, weitere vier sogar 55 Jahre. Drei der Jubilare können sogar auf ein aktives Musikantenleben von sage und schreibe 65 Jahren zurückblicken. Zwei davon, nämlich Walter Rief und Hans Martin Gugger, kommen von der Musikkapelle Nesselwängle, Emil Wachter von der Kapelle aus Musau. Sie alle erhielten die entsprechenden Auszeichnungen und wurden im vollbesetzten Turnsaal gebührend gefeiert. Zahlreiche Ehrenzeichen für besondere Verdienste in den einzelnen Organisationen wurden für Funktionäre und Unterstützer vergeben. Darunter auch der Obmann des Außerferner Musikbundes, Horst Pürstl, der in seiner Ansprache meinte: „Als Harmonie ist die Vereinigun­g von Entgegengesetztem zu sehen. Das sind wohl auch wesentliche Bestandteile in der Musik. Gerade in den Kapellen ist die gemeinsame Kultur, das Zusammenspiel vieler, die verbindende Harmonie. Für dieses harmonische Werk der Kameradschaft möchte ich euch danken und euch hochleben lassen.“

Den nicht hoch genug einzuschätzenden Beitrag zur Kultur am Land durch die Kapellen des Bezirks mit ihren Jubilaren sahen auch die Festredner und teilten uneingeschränkt Lob aus. Markus Schlenk vom Tiroler Musikbund überbrachte die Grüße des Landeshauptmannes, Bürgermeister Hansjörg Fuchs sah einen enormen Einsatz, der zu höchster Qualität im Bezirk beitrage, und Neo-Landtagsabgeordnete Sonja Ledl-Rossmann, schon des Öfteren als „Musikbundesrätin“ bezeichnet, bestätigte erneut ihre tiefe Verbundenheit mit allen Klangkörpern des Außerferns.