Hochfilzen – Für rund 500 Soldaten aus acht Nationen hat sie gestern am Truppenübungsplatz in Hochfilzen begonnen: die Großübung „Capricorn“. Sie findet nach 2016 zum zweiten Mal in Tirol statt, damals ging die mehrtägige Übung in der Wattener Lizum über die Bühne. Ziel der Übung ist es, die teilnehmenden Nationen und deren Soldaten auf die Herausforderungen im Hochgebirgseinsatz vorzubereiten. Neben Österreich nehmen Belgien, Bulgarien, Deutschland, Polen, Slowenien, Tschechien und die USA an der gemeinsamen Ausbildung teil.

In Form eines Drei-Stationen-Betriebes werden die Schwerpunkte Mobilität, Durchhaltefähigkeit und Wirkung trainiert. Bei der Mobilität geht es um die Transportmöglichkeiten im Hochgebirge mittels Tragtieren, Skidoos, Quads und Hubschraubern. Bei der Station Durchhaltefähigkeit werden Schneebiwaks errichtet, in denen die Soldaten zwei Nächte auf rund 2000 Metern Seehöhe ausharren müssen. Und bei der Wirkung geht es darum, das scharfe Schießen im Hochgebirge zu trainieren. Die Stationen werden von zwei Österreichern und einem Deutschen geleitet.

Das Ziel des Ausbildungsvorhabens ist es, verschiedene Aspekte der Einsatzführung unter winterlichen Bedingungen im Hochgebirge zu trainieren. So sollen die Einsatzbereitschaft aller beteiligten Soldaten erhöht und wichtige Fortschritte im Bereich der Interoperabilität erzielt werden. Dass die Übung in Tirol stattfindet und auf derart reges internationales Interesse stößt, kommt nicht von ungefähr. Schließlich ist Österreich europaweit federführend, was dieses spezielle Know-how im Hochgebirgseinsatz betrifft, heißt es seitens des österreichischen Bundesheeres.

Capricorn 2018 findet bis zum 16. März statt und wird vom Kommando Gebirgskampf im Rahmen der europäischen „Pooling & Sharing Mountain Training Initiative“ durchgeführt. (np)