Von Michael Mader

Kufstein – Die Idee kam Euregio-Präsident Walter J. Mayr bei einem Besuch des berühmten Pilgerortes und Ziel des Jakobswegs San­tiago de Compostela in Spanien. „Rund 50 Prozent der Pilger kommen aus Spanien, der Rest aus ganz Europa. Das ist ein Tourismus, der unheimlich viel bringt, aber man muss nicht immer gleich nach Spanien gehen“, erklärt Mayr im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung.

Neben den drei großen europäischen Pilgerwegen mit den Endpunkten in Jerusalem, Rom oder Santiago de Compostela gibt es eine Reihe von kürzeren, grenzüberschreitenden Pilgerwegen. „Der Weg ist das Ziel. Dieses Leitbild eint alle Pilgerwege, ganz gleich, woher sie kommen und wohin sie führen“, meint Mayr. Allein in der näheren Umgebung zwischen Tirol, Salzburg und Bayern befinden sich unzählige Marienwallfahrtsorte, die bislang jedoch zumeist nur einzeln besucht und von den wenigsten miteinander in Verbindung gebracht werden. Das soll sich jetzt aber mit einem Interreg-Kleinprojekt der Euregio Inntal ändern.

Die Marien-Wege „MARIA BE-WEG-T“ sollen ein spirituelles, kulturelles und touristisches Erlebnis werden. Immerhin führen die grenzüberschreitenden Marien-Wege durch eine schöne und abwechslungsreiche Berg-, Seen- und Waldlandschaft im (Vor-)Alpengebiet mit historischen und kulturell wertvollen Gebäuden und Denkmälern. Die Wege bieten einen großen Erholungswert und fördern den sanften und nachhaltigen Tourismus. Die kürzlich vorgestellten Rundwege verlaufen in fünf Varianten, ausgehend von Maria Hilf in Kufstein, zu den Marienwallfahrtsorten Maria Klobenstein in Kössen, Maria Eck in Siegsdorf, Maria Kirchental in St. Martin bei Lofer, Mariastein, Mariathal in Kramsach, Maria Birkenstein in Fischbachau, Mariä Himmelfahrt in Tuntenhausen und zurück nach Kufstein. Geistliche Unterstützung erfährt der Pilger durch den Pilgersegen in der Stadtpfarrkirche St. Vitus, der am Vorabend und nach der Rückkehr vom Pilgerweg erteilt wird. Je nach Wahl des Pilgers können die Rundwege an einem gewünschten Ort gestartet und in mehrere Teilstrecken unterteilt werden. Um offiziell als Pilger anerkannt zu werden, muss allerdings aus dem Pilgerpass ersichtlich sein, dass mindestens 100 Kilometer zu Fuß zurückgelegt wurden.

In dem nunmehr abgeschlossenen ersten Schritt wurden unter anderem die Wege ausgesucht und eine Broschüre gedruckt. Im zweiten Schritt soll nächste Woche ein Verein gegründet werden. Mayr hofft, einzelne Gemeinden und Tourismusverbände, Klöster und Herbergen für das Projekt gewinnen zu können.

Professor Monika Kohlhofer, Leiterin des Fachhochschul-Studiengangs Sport-, Kultur- und Veranstaltungsmanagement, erklärte sich bereit, mit ihren Studierenden an der Weiterentwicklung des Projekts mitzuarbeiten. Unter anderem sollen die Wege begangen und entsprechend beschildert werden.