Von Helmut Wenzel

Landeck – Es sind stumme und vom Verfall bedrohte Zeugen regionaler bäuerlicher Kultur – die 55 Piezen im Landecker Naherholungsgebiet Trams. Im weiteren Umfeld – auf dem Krahberg-Rücken – liegen elf weitere dieser Wasserspeicher. Laut Piezen-Forscher und Rekultivierer Wolfgang Egg aus Land­eck sind sie bis zu 700 Jahre alt. Zusammen bilden sie ein Netzwerk an Bewässerungsanlagen, das den Bauern das Leben und Überleben im Talkessel sicherte.

Eggs unermüdlichem Team ist es zu verdanken, dass viel­e der teils völlig desolaten Anlagen in den vergangenen Jahren repariert und reaktiviert worden sind. Vieles wurde händisch gemacht, aber auch Bagger kamen zum Einsatz. Die benötigten Geldmittel kommen aus dem Tiroler Naturschutzfonds, „der uns seit 18 Jahren unterstützt“, verrät Egg.

Warum hat sich der pensionierte Biologielehrer dieses Hobby ausgesucht? – „Mich reizt die Schönheit dieser Gewässer und der Feuchtgebiete, die Lebensraum einer phantastischen Tier- und Pflanzenwelt sind“, schildert er und gibt Einblick in seine Bildersammlung mit Fotos der Libellen, die in der warmen Jahreszeit auf der Trams umherschwirren. „Die Leistungen unserer Vorfahren verdienen unsere Ehrung und Wertschätzung. Auch möchten wir einen Beitrag zum Naturschutz und zur Sicherung der Artenvielfalt leisten.“

Zur traditionellen Berieselungsbewässerung werden die intakten Piezen heute nicht mehr genutzt. Sie dienen allenfalls als Speicher für Beregnungsanlagen. Die Rekultivierer sehen dennoch einen „möglichen großen Nutzen in Zeiten der Klima­erwärmung“. „2004 haben wir ein Trockenjahr gehabt. Auch bei uns gab es Trockenschäden. Große Flächen waren dürr anstatt grün“, weiß der Landecker Piezen-Expert­e. „Ich bin überzeugt, in Trockenjahren werden unser­e vielen kleinen Wasserspeicher noch eine wichtige Rolle spielen.“

Einblick in die wunderbare Welt der Landecker Piezen, in die Vielfalt der Pflanzen und Tiere in den Feuchtgebieten auf der Trams, gibt Egg in einem Lichtbildervortrag – am Freitag, 16. März, ab 20 Uhr im Alten Kino. Motto des Abends: „Trams – Natura in Cultura“.