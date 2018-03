Von Marco Witting

Innsbruck – Martin Janovsky, Wildtierbeauftragter des Landes, ist ein gefragter Mann. Immer wieder wurden und werden Wolfssichtungen gemeldet. Doch die Vielzahl der eingesammelten DNA-Untersuchungen brachte zuletzt stets immer dasselbe Ergebnis. „In der Regel war es die DNA eines Fuchses, das hat sich auch in den Spuren wiedergefunden.“ So bleiben die nachgewiesene DNA eines Wolfes im Stubaital vor fast einem Jahr sowie die Bilder aus Fotofallen (ebenfalls im Stubai und im Außerfern) der einzige Nachweis eines Wolfes in Nordtirol.

Diese Situation hätte man südlich des Brenners gerne. Sechs gerissene Lämmer in Lana, nur rund 250 Meter oberhalb von besiedeltem Gebiet, im Jänner und drei tote Lämmer am Ritten vor wenigen Tagen haben die ohnehin emotionale Wolfsdebatte in Südtirol noch einmal intensiv befeuert. Im jüngsten Fall gehen die staatlichen Behörden davon aus, dass es sich bei dem Raubtier um einen Einzelgänger handelt, der auf der Suche nach einem neuen Revier sei. Eines der Lämmer fraß der Wolf auf, die beiden anderen wurden mit einem Genickbiss getötet.

Die Politik sieht sich zum Handeln gezwungen. Nach dem Vorbild des Trentino wird der Einsatz von Gummi­geschossen zur Vergrämung der Tiere überlegt. In Italien ist der Wolf streng geschützt, da ein Wolf im Fassatal dem Siedlungsgebiet nahe gekommen war, wurden die Gummigeschosse erlaubt. Nun will man auch in Südtirol prüfen, ob um eine solche Maßnahme angesucht werden kann. „Es wäre eine gute Sache“, war Landesrat Arnold Schuler gegenüber stol.it überzeugt. „Dabei ist es völlig egal, ob man das Tier trifft oder nicht. Es ist nämlich belegt, dass allein die Tatsache, dass auf ihn geschossen wird, ausreicht, den Wolf davon abzuhalten, sich wieder bewohntem Gebiet zu nähern.“ Dass Südtirol mit einem solchen Ansuchen keine schlechten Karten hat, habe Piero Genovesi, Chef von Italiens oberster Umweltbehörde (ISPRA), kürzlich bei einem Treffen bereits durchblicken lassen, so Schuler. „Für eine solche Vergrämung mit Gummigeschossen braucht es zwar eine konkrete Situation, die man klar belegen muss. Aber dies wäre dann sicher ein erster Schritt, um weitere Maßnahmen zu setzen“, ist der Landesrat überzeugt. Bei Bären gibt es südlich des Brenners bereits die gesetzliche Möglichkeit für derartige Maßnahmen.

Dass sich der Wolf in Südtirol (unliebsam) bemerkbar macht, in Nordtirol nicht in Erscheinung tritt, über diese Gründe will Janovsky nicht spekulieren. „Solche Spekulationen bringen uns nicht weiter. Und die Sache kann sich auch schnell ändern.“ Klar sei, dass die Chancen auf Nachweise erst dann steigen, wenn Nutztiere auf den Almen sind und sich entsprechende Spuren feststellen lassen. Trotzdem bringt sich die Tiroler Jägerschaft vorsorglich schon einmal in Stellung. Wenngleich die Wortwahl von Landesjägermeister Anton Larcher für Aufregung sorgt, weil er in einem Vergleich, der als völlig unpassend gesehen wird, im Editorial des haus­eigenen Magazins Jagd in Tirol schrieb: „(...) Die Landwirte, die Schaf-, Ziegen- und Rinderzüchter leiden unter einer schrankenlosen Willkommenskultur (...).“

Im Inneren des Blattes wird das Positionspapier des Dachverbandes Jagd in Österreich dann noch einmal dargelegt. Das hatte der Zusammenschluss der neun Landesjägerverbände vor einigen Wochen ausgearbeitet und präsentiert. Man rechnet hier mit einer Zunahme der Wolfspopulation in Österreich und Europa. Die Forderungen an die Politik: ein gesellschaftlicher Diskurs zum Thema, die Ermöglichung der Bestandsregulierung, Aufbau einer Raumplanung und die Übernahme sämtlicher durch Wölfe verursachter Schäden bzw. Kosten für Prävention durch die öffentliche Hand.