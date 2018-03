Amlach – Ganz scheinen die Wogen noch nicht geglättet, doch hat sich eine Gemeinsamkeit aller Diskussionsteilnehmer in der Versammlung finden lassen: Amlach braucht ein öffentliches Zentrum für Veranstaltungen. Rund 50 Personen fanden sich am Dienstagabend im kürzlich als Bewegungsraum für den Kindergarten adaptierten Dachgeschoß des alten Gemeindehauses ein. Etliche Zuhörer mussten am Gang bleiben.

Architekt Veit Pedit plante einen Um- und Zubau vom Feuerwehrhaus hin zum Gemeindehaus, der sich südlich der Bestandsgebäude orientiert und die beiden verbindet. Die Kostenschätzung von 2,5 Mio. Euro sei im Ausschreibungsverfahren bestätigt worden, berichtete der Planer: „Wir können bauen.“ Ein möglicher Vorsteuerabzug könnte diese Summe, die alle Nebenkosten beinhalten soll, auf 2,35 Mio. Euro reduzieren. Ein baldiger Termin bei LR Johannes Tratter soll bisher fehlende, doch mündlich bereits zugesicherte 250.000 Euro freigeben, versicherte BM Franz Idl erneut – die TT berichtete. „Bezirkshauptfrau Olga Reisner unterstützt mich dabei sehr und hat angeboten, mich nach Innsbruck zu begleiten“, sagte Idl.

Mehrere Kritiker, die laut eigenen Angaben auch eine bisher nicht vorgelegte Unterschriftenliste gegen das kurz vor der Umsetzung stehende Projekt unterzeichnet haben, verdeutlichten ihre Bedenken. Man sei von Anfang an viel zu wenig informiert worden, von Drüberfahren und Überheblichkeit des Bürgermeisters sprach etwa Bertil Preyer für die Unterzeichner: „Wir wurden persönlich diffamiert und als Gegner abgestempelt. Aber es geht uns um das Wie.“ Das Vorhaben sei zu groß und deshalb zu teuer. Was geschehe im Ernstfall bei der Ausfahrt der Feuerwehrfahrzeuge?

Pedit: „Ich kann versichern, dass es solche Sorgen überall gibt. Ist eine Begegnungszone erst einmal da, funktioniert sie immer. Fußgänger, Kinder, Radfahrer und Fahrzeuge behindern sich nicht.“

Deutliche Auffassungsunterschiede betreffen die kleine Gaststätte, wegen der auch ein Keller mit Lager- und Sanitärräumen sowie Lüftungsanlage hinzugekommen ist. Während Gasthof-Laserz-Besitzer Aloi­s Koller meinte, es sei nicht Aufgabe einer Gemeinde, ein Café zu bauen, und Oppositionsführerin Silke Steiner eine wirtschaftliche Führung desselben für unmöglich hält, bezeichnete Patrick Lux genau dies als mögliche Goldgrube – den richtigen Pächter vorausgesetzt. Die Größe des im Obergeschoß geplanten Saales mit 144 Sitzplätzen und Terrasse bezeichnete Architekt Petit als „kompakt“: „Bitte glaubt mir, kleiner macht so etwas keinen Sinn.“ (bcp)