Von Wolfgang Otter

Walchsee, Kufstein – Diete­r Wittlinger, Dorfchef von Walchsee, pocht einmal mehr auf Gemeinsamkeiten im Planungsverband in der Unteren Schranne. Diesmal geht es um den gemeinsamen Einkauf der Gemeinden für ihre Feuerwehren. Laut Wittlinger könnte man bei entsprechender Koordination zwischen den Feuerwehren und gemeinsamem Einkauf wesentlich bessere Preise erzielen, was auch die Kassen der Ortschaften schonen würde. „Dabei geht es nicht um große Ausrüstungsgegenstände wie Fahrzeuge oder Ähnliches, sondern um Bekleidungsstücke“, sagt Wittlinger. Aber seinen entsprechenden Vorstoß haben „die Bürgermeister-Kollegen sehr zögerlich befürwortet“, wie er sagt. Natürlich, so Wittlinger weiter, bedarf es dazu auch der Zustimmung der Feuerwehren der Region. Ihm ginge es dabei um eine Entlastung der Gemeindebudgets, ohne dabei bei den Feuerwehren Einschränkungen machen zu müssen.

„Das war ein No-na-ned-Vorschlag von Wittlinger“, sagt dazu der Erler Bürgermeister Georg Aicher-Hechenberger. Im Prinzip sei jeder Bürgermeister auf der Suche nach Einsparungspotenzial. Nur müsste es auch umsetzbar sein. Es gibt aber bei der Umsetzung mehrere Probleme, darin sind sich auch BM Josef Ritzer aus Ebbs und BM Christian Ritzer aus Niederndorf mit Aicher-Hechenberger einig. Es sei nämlich so, dass die eine Feuerwehr die Ausrüstungsgegenstände rasch benötige, während eine andere noch ein, zwei Jahre warten könne. Soll also eine Wehr warten oder die andere den Kauf vorziehen? Und laut BM Christian Ritzer, selbst erfahrener Feuerwehrmann, müssten auch die gemeinsam bestellten Ausrüstungsgegenstände mit den bereits vorhandenen zusammenpassen. Die Feuerwehren haben, je nach Firma, auch verschiedene Ausrüstungsgegenstände, wie zu erfahren ist. Ihnen gemeinsam ist nur, dass sie der Norm entsprechen müssen.

Diese Probleme sieht auch FF-Abschnittskommandant Jakob Fuchs aus Walchsee so. „Wo es geht, bestellen wir aber bereits gemeinsam die Schutzkleidung“, sagt Fuchs. Aber große Ersparnisse wären ohnedies nicht mehr möglich, da jeder Kommandant bereits verhandle.

Im Kufsteiner Bezirkskommando der Feuerwehren rennt Wittlinger offene Türen ein. Bezirksfeuerwehrinspektor Stefan Winkler würde die gemeinsame Ausschreibung durchaus begrüßen. Er erinnert aber an die Einkaufsplattform, die vom Landesfeuerwehrverband vor Jahren ins Leben gerufen wurde, aber keinen Erfolg hatte. Die Plattform ist daher mittlerweile wieder eingestellt worden.