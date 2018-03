Nußdorf-Debant, Lienz – Freude herrscht in der Zentrale der SES (Spar European Shopping Centers) über die Erfolgsbilanz für das Fachmarktzentrum (FMZ) Nußdorf-Debant im Geschäftsjahr 2017. Über eine halbe Million Kunden haben das Zentrum besucht und den Händlern einen Umsatz von 16,3 Millionen gebracht Euro – 4,4 Prozent mehr als im Jahr 2016.

Marcus Wild, Vorsitzender der Geschäftsführung von der SES: „Seit Bestehen zeigt das FMZ ausgezeichnetes Wachstum.“ Stadtzentren und multifunktionale Standorte seien die Zukunft.

Die SES arbeitet derzeit an den Vorbereitungen zum Bau des Shopping Quartiers in Lienz. Neben einer verpachtbaren Handelsfläche von rund 10.000 Quadratmetern mit rund 20 Shops ist hier auch ein Hotel mit 75 Zimmern für die Tourismusregion Lienz geplant. Die SES bestätigt den baldigen Baustart: „Das Projekt in Lienz geht 2018 in Bau und soll 2020 fertig gestellt sein.“ (TT)