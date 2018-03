Von Eva-Maria Fankhauser

Zell a. Z. – Mitte nächsten Jahres sollen in Zell die Bagger auffahren. Dem Wohn- und Pflegeheim geht es dann nämlich an die Bausubstanz. Das in die Jahre gekommene Gebäude soll abgerissen werden. Ein Neubau soll Platz für mehr Pflegebetten schaffen. Die Planung dafür läuft auf Hochtouren.

Noch bis 13. April können Angebote für den Architektenwettbewerb rund ums neue Sozialzentrum Zell eingebracht werden. „Etwa 20 haben wir bereits erhalten. Mit 30 bis 50 rechnen wir aber schon noch“, sagt BM Robert Pramstrahler im TT-Gespräch. Er ist Vorstandsvorsitzender der Kaiser-Franz-Josef-Stiftung, die dem Altenwohnheim vorsteht. Darin vertreten sind die Gemeinden Aschau, Brandberg, Finkenberg, Gerlos, Gerlosberg, Hainzenberg, Hippach, Kaltenbach, Mayr­hofen, Rams­au, Rohrberg, Schwendau, Stumm, Stummerberg, Tux, Zell und Zellberg.

Der Wettbewerb wird europaweit ausgeschrieben und ist anonym. „Wir hoffen, dass viele Architekten aus der Region mitmachen“, sagt Pramstrahler. Der Bewerb ist teils sehr offen gehalten. Beispielsweise soll es eine doppelstöckige Tiefgarage geben, ob diese dann aber umgesetzt wird, hänge von den finanziellen Faktoren ab. Weiters soll das Hauptgebäude abgerissen werden. Ob auch der 2005 neu dazugekommene Ost-Teil abgerissen wird, ist offen. „Fest steht, dass dieser Bereich zumindest so lange bestehen bleibt, bis das Hauptgebäude fertig ist. Damit die etwa 19 Bewohner dann dorthin umgesiedelt werden können“, sagt Pramstrahler. Alle anderen Bewohner des Pflegeheimes sind bereits vorab nach Mayrhofen in den Neubau übersiedelt worden.

50 Betten mehr – in Summe also 70 Langzeitpflegebetten – soll das künftige Sozialzentrum in Zell haben. Zudem sind 20 Einheiten für betreutes Wohnen geplant. Platz finden sollen auch der Sozialsprengel, ein praktischer Arzt und das EKiZ. „Der Generationenspielplatz ist uns auch sehr wichtig“, sagt Pramstrahler. Es solle ein Zentrum der Generationen werden, wo Wohnen und Wohlfühlen großgeschrieben werden.

Der Neubau sei laut Pramstrahler dringend nötig. „Durch die Aufgabe des Pflege­regresses stehen derzeit 120 Personen auf der Warteliste von Zell und Mayrhofen“, sagt er. Das Sozialzentrum in Mayr­hofen sei laut ihm voll. „Trotz des Neubaus in Zell werden wir noch immer zu wenig Betten haben.“

Bis Anfang Juli sollte das Siegerprojekt vorliegen. Der geplante Baubeginn ist für Herbst 2019 veranschlagt. Investiert werden in das Gesamtprojekt rund 26 Mio. Euro. Eine Summe, die so manchem Magenschmerzen bereitet.

Auch der Personalaufwand wird steigen, die Heimleitung habe laut Pramstrahler aber schon vorgesorgt. „Wir werden kein Problem bei der Nachbesetzung haben“, sagt er. Eine unersetzliche Stütze sind aber die rund 70 Freiwilligen, die mit den Heimbewohnern spazieren gehen, spielen, sich mit ihnen beschäftigen und mit viel Herz dabei sind.