Lienz – Fast zwei Jahre wartete die Diözese Innsbruck auf die Ernennung des neuen Bischofs. In dieser Zeit führte Diözesanadministrator Jako­b Bürgler Tirol durch die bischofsvakante Zeit. Dabei erreichte der gebürtige Lienzer, selbst Kandidat für den Posten, in Tirol hohe Popularität. Der neue Bischof Hermann Glettler beförderte ihn nun zum Bischofsvikar, Landeshauptmann Günther Platter zeichnete ihn mit dem Ehrenzeichen des Landes aus.

Weniger bekannt in der Öffentlichkeit ist der große Bruder Jakobs, Bernhard Bürgler. In kirchlichen Insiderkreisen wurde dieser in den Spekulationen um die Bischofsernennung als Geheimtipp für das hohe Amt in Tirol gehandelt. „Ja, ich hab davon gehört“, kommentiert der bescheidene Geistliche die Mutmaßungen um seine Person.

Provinzial Bernhard Bürgler ist seit 2014 Leiter der Österreichischen Jesuitenprovinz. 70 Jesuiten wirken an fünf Standorten in Österreich – in Wien, Innsbruck, Linz, Graz und Steyr. Zu der hohen kirchlichen Leitungsfunktion befähigt ihn wohl auch seine breitgefächerte Ausbildung: Fast gleichzeitig mit dem Theologiestudium in Innsbruck schloss Bürgler 1997 seine Ausbildung zum Psychotherapeuten ab.

Bernhard Bürgler gilt als einer der Brückenbauer zwischen Spiritualität und Psychoanalyse. „Es gibt heute nicht gerade ein Miteinander, aber großen gegenseitigen Respekt“, beschreibt Bürgler die Entwicklung. In regelmäßigem Kontakt steht er mit der Ärztin und Psychotherapeutin Caroline Kunz, auch eine gebürtige Lienzerin. Gemeinsam entwickelten sie einen Lehrgang für Priester.

Seine Schulkarriere startete Bernhard Bürgler – 1960 in Lienz geboren – in der Volksschule Nord. 1978 maturierte er am Lienzer Gymnasium. Dort war sein Vater Jakob als Schulwart beschäftigt. Dieser stammte wie auch Bernhards Mutter Anna aus Abfaltersbach. Seine Schwester Maria lebt in Osttirol, ist Leiterin der Volksschule Debant und führte viele Jahre das Bildungshaus Osttirol.

Intensiv und abwechslungsreich gestaltete sich Bürglers weiterer Lebenslauf: Studium der Religionspädagogik in Innsbruck, Zivildienst und Religionslehrertätigkeit in Vorarlberg, Promotion zum Doktor der Theologie und Ausbildung zum Psychoanalytiker in Innsbruck. Dann wirkte er dort als Spiritual im Priesterseminar Canisianum. Er leitete ein Exerzitienhaus in Nordbayern, als Bereichsleiter für Spiritualität war er im Kardinal-König-Haus in Wien tätig.

Schon nach der Matura war Bürgler in Nürnberg mit den Jesuiten in Verbindung, 1991 trat er endgültig in den Orden ein, die Priesterweihe erhielt er 1997 in Innsbruck. Seine ordensinterne Ausbildung führte ihn bis Australien, Kambodscha und Indien. Als Delegierter Österreichs nahm Bürgler 2016 an der Generalkongregation in Rom teil. Dabei kam es zu einer persönlichen Begegnung mit seinem Ordensbruder Papst Franziskus.

Aus seiner reichen Lebenserfahrung und seiner tiefen Gläubigkeit schöpft Bernhard Bürgler seine klare christliche Botschaft: mit offenen Augen durch die Welt gehen, sich dann berühren lassen, und schließlich handeln und helfen. (punt)