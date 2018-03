Von Hubert Daum

Nassereith – Bereits bei der letzten Gemeinderatssitzung ging es im Nassereither Sitzungssaal kontroversiell her. Im Fokus standen die vier Baukörper mit insgesamt 48 Wohnungen, die die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft GHS an der Fernpassstraße am Areal des ehemaligen „Sonnenhofes“ errichten möchte. Der Grundverkauf seitens der Kommune ging bereits über die Bühne. „Die Gemeinde lukriert damit über 300.000 Euro und zusätzliche 9000 Quadratmeter in ihrem Eigentum“, sieht BM Herbert Kröll dies als „gutes Geschäft“.

Mit 8:7 Stimmen wurde der Bebauungsplan allerdings in der vorigen Sitzung abgelehnt. Ein Kontraargument war die Zufahrt. Weil diese nämlich von der Fernpassstraße aus sehr steil ist, wurde die Möglichkeit in Betracht gezogen, auch den westseitig gelegenen, unasphaltierten Wirtschaftsweg als Baustellenzufahrt und dann später für die Feuerwehr und das Müllfahrzeug zu benutzen. GR Martin Sterzinger ortete sogar die Absicht, dass dies auch die spätere Route zu den Tiefgaragen werden könnte und das für das Naherholungsgebiet „Greit“ untragbar sei.

Aus diesem Grund befassten sich die Projektwerber mit der Umplanung und präsentierten das Ergebnis bei der vorgestrigen Sitzung persönlich. „Uns waren die Bedenken nicht bekannt. Die Projektänderung mit Erschließung von Westen her war kein Problem, der Weg bleibt unberührt“, erläuterte GHS-GF Peter Heiss. „Aber in der GHS-Aussendung am Freitag spielte der Greit-Weg noch eine Rolle“, war Bauausschussobmann Sterzinger irritiert. Die neue Variante stehe erst seit Montag, so Heiss.

Als „unprofessionell“ bezeichnete GR Hubert Malleier die Vorgehensweise: „Wir sehen die neue Variante heute zum ersten Mal und sollten nun entscheiden.“ Überhaupt sei die Geschwindigkeit, in der man den Zuzug forcieren möchte, zu schnell: „Das sind ja um die 100 Leute.“ Einige Mandatare stimmten nickend zu. Tatsächlich hatte man erst kürzlich den Siedlungsraum St. Wendelin erweitert und am Hallenbad­areal werden ebenfalls Bauplätze entstehen, sollte kein gewerblicher Investor gefunden werden. „Wir brauchen Zuzug“, wirft BM Kröll ein, „die Ertragsanteile werden höher, die Gastronomie und die Geschäfte werden belebt, die Kapazitäten in Schule und Kindergarten reichen aus.“

In dieselbe Kerbe schlägt auch VBM Gerhard Spielmann: „Seit 2001 wuchs unsere Bevölkerung um nur 2,3 Prozent, jene in Tarrenz um 13,7 und Obsteig wuchs gar um 32 Prozent.“ Das Gegenargument sei vom Tisch, also solle man nun den modifizierten Bebauungsplan beschließen. Dies geschah auch mit 12:3 Stimmen, allerdings mit dem formulierten Zusatz, dass der Greit-Weg keine Funktion mehr habe.