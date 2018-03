Arzl i. P. – Wer spektakuläre Entscheidungen und hitzige Debatten zwischen den drei Fraktionen erwartet hatte, wurde während der jüngsten Gemeinderatssitzung in Arzl enttäuscht. Kooperationsbereitschaft und die Orientierung am Gemeinwohl bildeten den roten Faden.

So wird auch in diesem Jahr den Gemeindegutsagrargemeinschaften Geld zur eigenen Verwaltung zur Verfügung gestellt. „Dies erlaubt eine unbürokratische und schnelle Organisation von Maschinen, Material und Personal, wie beispielsweise den Einsatz von Baggern bei Vermurungen“, erläutert BM Josef Knabl, „wir waren mit diesem System als erste Gemeinde in Tirol Vorreiter.“

Einstimmig beschloss der Gemeinderat auch die Neuveranlagung von rund 100.000 Euro an Rücklagen für die Wasserversorgung. „Das Geld ist zweckgebunden und steht bereit, wenn Kosten aus dem Bereich der Wassergenossenschaft übernommen werden müssen“, erläutert der Dorfchef, „das kann der Bau eines neuen Bassins sein oder die Übernahme der gesamten Aufgaben, sollte sich die Genossenschaft auflösen, wie es in anderen Gemeinden bereits passiert ist.“

Lob ernteten auch die Vereine, die sich mit viel Engagement und wenig öffentlichem Geld um das Sozialleben in der Gemeinde kümmern. Exemplarisch wurde das Bemühen um die Galt-Wiesen-Lifte umfassend dargestellt. Zahlreiche Defekte an den zum Teil bereits 40 Jahre alten Anlagen konnten nur durch persönlichen Einsatz engagierter Arzler in wirtschaftlich vertretbarem Rahmen behoben werden.

Ebenfalls großes Lob erhielten die Gemeindearbeiter, die trotz widrigster Umstände die Verkehrswege frei hielten, 120 Tonnen Salz und 400 Kubikmeter Splitt ausbrachten und 4000 Kubikmeter Schnee abtransportierten. (tp)