Wellington – Bis zu zehn Dollar pro Tag für alle, die mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen – dieses Angebot macht eine neuseeländische Werbeagentur ihren Mitarbeitern. Die Bewegung und der zusätzliche Lohn könnten motivierend und leistungssteigernd wirken, hoffen die Chefs der Agentur in Christchurch. Angestellte, die zur Arbeit pendeln, erhalten einem Bericht des „Guardian“ zufolge zunächst fünf Dollar pro Tag. Halten sie mindestens ein halbes Jahr lang druch, steigt der Bonus auf zehn Dollar pro Tag.

Ausgezahlt wird das Geld am Ende des Jahres als Sonderzahlung. Einige Mitarbeiter hätten das Angebot am Anfang sehr skeptisch beäugt, sagte ein Sprecher des Unternehmens dem Bericht zufolge. Eines der größten Hindernisse sei das Fehlen von Duschen in der Werbeagentur. Doch die Aussicht auf mehrere hundert Dollar Bonuszahlung habe viele Bedenken zerstreut. Das zusätzliche Gehalt, hofft die Agentur, werde durch eine erhöhte Produktivität der fahrradfahrenden Angestellten wieder eingespielt. (TT.com)