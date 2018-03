Innsbruck, Wien – Vor 100 Jahre­n endete nicht nur der Erste Weltkrieg, mit dem Friedensvertrag von Saint-Germain wurde auch über die neuen Grenzen Österreichs und damit die Teilung Tirols entschieden. Die Folgejahre waren geprägt von Reformen, Krisen und Gewalt. In einem Forschungsprojekt an der Akademie der Wissenschaften in Wien wird dieser Teil der Geschichte Tirols gerade für eine Buchpublikation aufgearbeitet. Nord-, Ost- und Südtiroler sind eingeladen, das Buch mit familiären Andenken und Erbstücken mitzugestalten. Gesucht werden persönliche (auch handschriftliche) Aufzeichnungen, Lebenserinnerungen, Tagebücher, Postkarten, aber auch Fotos, Fotoalben, Zeichnungen oder sonstige Dokumente, die über das Leben zwischen 1918 bis 1925 Auskunft geben. Wer etwas beitragen möchte, meldet sich bei Mag. Günter Müller, Doku Lebensgeschichten, Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien, Tel. 01/4277-41306 bzw. lebensgeschichten@univie.ac.at.

Einen ebenfalls interessanten Einblick in die Zeit des Ersten Weltkriegs gibt der Dokumentarfilm „Meeting in No Man’s Land“, der am Mittwoch, 14. März, um 17.30 Uhr im Innsbrucker Metropol-Kino Premiere feiert. In dem Film treffen Nachfahren von britischen und deutschen Kriegsteilnehmern aufeinander, erzählen Familiengeschichten und berichten darüber, wie die Kriegserfahrungen noch heute nachwirken. Im Anschluss an den Film gibt es eine Diskussion mit Regisseur David Savill aus London. (ksi)