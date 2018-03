Bern – Eine Störung im Überwachungssystem der Dampfleitungen hat beim Schweizer Atomkraftwerk Mühleberg zu einer automatischen Schnellabschaltung des Reaktors geführt. Das teilte der Betreiber BKW mit. Die Ursache für die Störung, die am Mittwoch um 10.34 Uhr auftrat, sei noch unklar. „Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung und die Umgebung“, so die BKW.

Der Reaktor sei in einem sicheren Zustand. Das Atomkraftwerk, seit 1972 am Netz, soll Ende 2019 aus finanziellen Gründen außer Betrieb genommen werden. Es liegt etwa 20 Kilometer westlich von Bern in der Zentralschweiz. Die Anlage wird laut BKW nach Behebung der Störung und nach Zustimmung der Nuklearaufsichtsbehörde ENSI wieder angefahren. (APA/dpa)