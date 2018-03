Von Alexandra Plank

Innsbruck — Obwohl Alexander Weller seit 50 Jahren in Tirol lebt, kennen ihn hier alle nur als „den Holländer". Nachdem die Liebe den Gastronomiemitarbeiter nach der Arbeit auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik ans Land im Gebirge band, arbeitete er als Oberkellner im Schlosshotel in Igls. Eben zu jener Zeit, als John Paul Getty III. dort mit seiner Freundin urlaubte.

Der Enkel des damals reichsten Mannes der Welt — Jean Paul Getty — hielt sich 1974 nach seiner Entführung durch die kalabresische Mafia, bei der ihm ein Ohr abgeschnitten wurde, in Igls auf, das zu dieser Zeit als Nobelort der Alpen galt. „Wir wurden vom Chef informiert, dass John Paul Getty III.kommt, mussten das aber streng geheim halten", erzählt Weller. Er fasst seine Eindrücke so zusammen: „Er passte einfach nicht ins noble Schlosshotel, er war wie ein Hippie gekleidet, trug täglich das gleiche Hemd, kein Sakko und hatte einen Wuschelkopf."

Anlässlich des TT-Artikels nahm Weller nun Kontakt mit damaligen Arbeitskollegen auf, wobei sich einer erinnern konnte, dass Getty immer durch den Personaleingang, versteckt unter einem Cape das Nobelhotel betrat. Mittlerweile wurde das Igler Hotel mit großer Geschichte vom Tiroler Investor René Benko gekauft, der Immobilien-Tycoon möchte es nach der Renovierung als privaten Wohnsitz verwenden. In früherer Zeit beherbergte das Schloss, das einen 5000 Quadratmeter großen Park besitzt, zahlreiche prominente Gäste, die hier alle Annehmlichkeiten des 5-Sterne-Service bei großer Privatheit genossen.

Dieses und andere Hotels in Igls waren damals in der Hand der Unternehmerfamilie Beck, der Igler Hof indes gehörte einem anderen Privatunternehmer. Noch heute besteht eine Runde von ehemaligen Servicemitarbeitern, die sich jeden Monat treffen, um in Erinnerungen zu schwelgen. „Dort habe ich auch erfahren, dass Getty junior wohl zweimal in einem Jahr in Igls war. Einmal im Frühjahr im Igle­r Hof und dann im Sommer bei uns im Schlosshotel", erklärt Weller. Der gebürtige Rotterdamer, der sehr viel Gastronomieerfahrung gesammelt hat, nutzt das „Seniorenteller­konsumentenalter", wie er selbst sagt, für einen Genussblog (www.alexanderweller.at). Neben dem spektakulären Besuch des Entführungsopfers war das Schlosshotel ein beliebter Rückzugsort für viele Prominente. Besonders interessant ist, dass viele linke Politiker in dem Luxustempel getagt haben. „Neben Kreisky, Salcher und Androsch war auch Willi Brandt Stammgast im Schlosshotel", erinnert sich Weller.

Auch Künstler schätzten das wunderschöne Ambiente am Plateau nur wenige Autominuten von Innsbruck entfernt. An die Opernlegende Ivan Rebroff hat der einstige Oberkellner aber keine guten Erinnerungen: „Ich hatte frei und wollte den Tag mit meiner Liebsten verbringen, da hat der Chef mich angerufen, der Rebroff ist da, du musst unbedingt kommen." Privatheit war wohl für die Gäste garantiert, für die Mitarbeiter weniger.