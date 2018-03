Telfs – In Zirl wird, wie berichtet, derzeit bereits ein E-Carsharing-Modell getestet – nun ist es auch in Telfs so weit: Der Probebetrieb beim E-Carsharing-Projekt der Gemeindewerke (GWT) hat begonnen. Seit Kurzem testet eine Gruppe von Gemeindemitarbeitern die gemeinsame Verwendung eines Elektroautos. BM Christian Härting und GWT-Geschäftsführer Christian Mader führten die Innovation kürzlich auf dem Schreier-Parkplatz im Ortskern vor. Ab Mai soll das umweltfreundliche Fortbewegungsmittel dann allen Telfern zur Verfügung stehen – der Kostenbeitrag ist noch offen.

Der neue BMW i3 wird über ein Onlineportal gebucht, die Inbetriebnahme läuft über eine Chipkarte, die alle registrierten Benutzer erhalten. Wie das bezüglich Rückgabe, Aufladen und Wartung in der Praxis funktioniert – und wo man bei den Spielregeln noch nachbessern muss –, soll nun der Alltagsbetrieb zeigen.

Härting möchte, dass das Carsharing-Auto auch nach der Probezeit für Dienstfahrten der Gemeindemitarbeiter zur Verfügung steht. „Vielleicht können wir so einen Dienstwagen einsparen.“ Er verwies darauf, dass es in Telfs derzeit schon mehr als ein Dutzend Ladestationen gebe. Läuft alles gut, kann sich Mader vorstellen, weitere Fahrzeuge für das E-Carsharing in Telfs bereitzustellen. (TT)