Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Kinderlachen tönt aus der Ecke des großen Raumes. Ein kleines Mädchen holt sich einen Keks vom Tisch in der Mitte. Rundherum sitzen Frauen, aufgeteilt auf drei Tische. Eine Gruppe spricht über Verben und wie man sie richtig konjugiert. Die andere diskutiert über Personalpronomen. „Du und ich“, sagt eine von ihnen stolz und zeigt, wen sie meint. Am dritten Tisch ist man ins Schreiben und gegenseitige Korrigieren vertieft.

Bereits seit zehn Jahren gibt es das ABC-Café in Schwaz. Es war ein Vorreiterprojekt des Landes, aus dem nach wenigen Jahren ein Freiwilligen-Projekt der Stadt wurde. Die ehemalige Sozialreferentin Ingrid Schlierenzauer hat sich dem niederschwelligen Deutschlernen für Frauen mit Migrations- und Fluchthintergrund mit Leib und Seele verschrieben. Seit Kurzem ist das ABC-Café ins Museum der Völker umgesiedelt.

Am Nebentisch krabbelt ein kleines Mädchen auf den Schoß ihrer Mutter. Die Afghanin lernt gerade, wie man den Namen ihrer Wohnstraße richtig ausspricht. Kein leichtes Unterfangen. Sie kann weder lesen noch schreiben. „Viele afghanische Frauen haben keine Schulbildung. Man muss bei null anfangen. Die halten teils zum ersten Mal einen Bleistift in der Hand“, sagt Schlierenzauer. Doch man merkt den Afghaninnen am Tisch an, dass sie lernen wollen. Sie bemühen sich. Auch wenn die Verständigung oftmals schwerfällt. Manchmal wird mit Händen und Füßen oder Bildern erklärt, was man sagen möchte. „Es ist mir sehr wichtig, diesen Frauen zu helfen. Sie stehen am Ende der Kette und es fehlt einfach an Angeboten“, sagt Marion Schwind. Sie ist zum zweiten Mal als Trainerin dabei. Deutschlehrerin ist sie keine. „Aber das muss man auch nicht sein“, betont sie. Sie geht mit viel Freude und Überzeugung ans Werk. „Mir gefällt’s. Und da merkt man oft erst, wie gleich wir Frauen eigentlich sind. Das übersehen viele“, sagt Schwind. Manchmal brauche es aber nicht nur die sprachliche Hilfe, sondern einfach nur eine Umarmung oder ein zwangloses Gespräch.

Das ABC-Café ist nämlich mehr als nur ein kostenloser Deutschkurs. „Die Frauen bringen oft Schulinformationen, Formulare oder andere Zettel mit, die sie nicht verstehen. Oder eine Mutter fragte einmal nach einem Entschuldigungsschreiben für ihren Sohn“, erzählt Schlierenzauer. Zweimal in der Woche (Montag und Mittwoch) treffen sich die Frauen von 8.30 bis 11.30 Uhr. „Die größeren Kinder sind währenddessen in der Schule und die Kleineren können die Mütter auch gerne mitnehmen“, sagt Schlierenzauer. Rund 25 Frauen aus Syrien, Afghanistan, Iran, Irak, Türkei, Russland, Albanien oder Tschetschenien kommen wöchentlich.

Freiwillige zu finden, die mit den Frauen Deutsch lernen, sei laut Schlierenzauer teils nicht leicht. Obwohl es jeder könne. Auch Stephanie Schmidt weiß das nur zu gut. Sie ist seit viereinhalb Jahren mit an Bord. Während ihre zwei Kinder noch kleiner waren, begeisterte sie sich fürs ABC-Café. Mittlerweile ist die Mutter wieder berufstätig, doch ihr Ehrenamt lässt sie sich nicht mehr nehmen. „Das Projekt ist mir einfach ans Herz gewachsen. Es ist zu wichtig, um es aufzugeben“, sagt Schmidt. Sie schätzt die angenehme und herzliche Atmosphäre sehr und lernt mit der fortgeschrittenen Gruppe. Vor allem die Lernwilligkeit der Frauen begeistert sie stets aufs Neue.

„Wir lernen gerade Verben, Personalpronomen und Fragewörter“, berichtet Larissa. Sie kommt ursprünglich aus Tschetschenien. Das Lernen falle ihr nicht allzu schwer, weil „die Lehrerinnen alle sehr langsam sprechen und immer alles wiederholen“. Die ungezwungene Atmosphäre sei schön. Das findet auch Mimi. Sie lebte früher in Albanien. Zweimal pro Woche kommt sie zum ABC-Café. „Das gemeinsame Lernen macht mir viel Spaß. Es ist auch eine Abwechslung im Alltag“, sagt sie.