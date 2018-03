Von Hubert Daum

Wenns – Ein Kernanliegen des Naturparkes Kaunergrat, der bezirksübergreifend neun Gemeinden und drei Tourismusverbände vereint, ist es unter anderem, den Menschen eine wertschätzende Haltung gegenüber der Natur zu vermitteln. Und weil dies am erfolgsversprechendsten ist, wenn man im jungen Alter damit beginnt, wurde die Neue Mittelschule (NMS) Wenns 2014 zur „Naturparkschule“ ernannt.

Eine Bedingung war allerdings, dass der Naturpark (NP) im Schulgebäude auch optisch sichtbar ist. So stellten Direktor Gernot Gabl und NP-Referent Hannes Neuner Überlegungen an, im Eingangsbereich eine „Natur­parkecke“ zu gestalten. Besser gesagt gestalten zu lassen, denn die Idee, die HTL Imst zu involvieren, stellte sich als Glücksgriff heraus. „Unsere Innenarchitektur ist dafür prädestiniert“, führte HTL-Lehrer Günther Schwarz – ebenfalls ein Wenner – bei der Präsentation aus, „wir starteten einen Ideenwettbewerb und entschieden uns für eine Fusion zweier Vorschläge.“

Wo früher bei Betreten der Schule die Wand nackt war, erstrahlen nun in vielen Denk- stunden konzipierte Elemente, die an den Naturpark erinnern – inklusive eines nagelneuen Infoscreens und natürlich des Steinbocks. Direktor Gabl: „Auch der Eingang zur Bibliothek wurde neu gestaltet. Super finde ich den Trinkbrunnen und die Teestation.“ Man sei auch auf die seltene Situation stolz, die Kostenschätzungen nicht überschritten zu haben. BM Walter Schöpf, ehemaliger NMS-Lehrer: „Ich kann versichern, dass in Bälde der Naturparkkindergarten dazukommt. Und auch die Volksschule wird unter diesen Mantel schlüpfen.“